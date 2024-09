Manchester City krijgt slecht nieuws over geblesseerde Nathan Aké; Guardiola baalt enorm

Pep Guardiola kan de komende maand bij Manchester City geen beroep doen op Nathan Aké. De multifunctionele verdediger raakte afgelopen dinsdag geblesseerd tijdens een Nations League-duel van het Nederlands elftal met Duitsland (2-2).

Vlak voor het verstrijken van de eerste helft ging het mis voor Aké. De Oranje-international moest met per brancard van het veld gedragen worden en werd uiteindelijk vervangen door Jurriën Timber.

In aanloop naar de Premier League-wedstrijd tegen Brentford ging Guardiola in op de blessure van Aké. “Ik verwacht dat we hem tot de komende interlandperiode moeten missen", zei de Spaanse oefenmeester.

Medio oktober staat de volgende interlandperiode op het programma. Manchester City speelt in de tussentijd nog zeven wedstrijden.

Aké moet onder andere de topper tegen Arsenal in de Premier League en het Champions League-treffen met Inter aan zich voorbij laten gaan.

Guardiola baalt als een stekker dat hij de Nederlandse verdediger andermaal ziet wegvallen met een blessure. “We hebben pech met het nationale elftal”, vertelde Guardiola. “Elke keer als Aké daar speelt, raakt hij geblesseerd.”

De Oranje-international liep tegen Duitsland ogenschijnlijk een hamstringblessure op, toen hij diep ging op een lange bal van doelman Bart Verbruggen.