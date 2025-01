Manchester City kort voor cruciaal duel in Champions League opgeschrikt door brand

Manchester City is woensdagavond kort voor de aftrap van het Champions League-duel met Club Brugge opgeschrikt door een brand. Op beelden die op X circuleren is te zien dat de fanshop van het Etihad Stadium vlam heeft gevat. De Europese ontmoeting begint ondanks dit voorval wel gewoon om 21:00 Nederlandse tijd.

Op één video is te zien dat enkele items in de fanshop in brand staan. De vlammen sloegen even later uit de speciaal voor de wedstrijd geïnstalleerde shop, die als verloren kan worden beschouwd.

Manchester City heeft inmiddels een officieel statement uitgebracht aangaande de brand in de fanshop. ''Manchester City FC kan bevestigen dat er brand is geweest in een van de merchandise-kiosken buiten het stadion, gelegen nabij de ingang van de Colin Bell West Stand.''

''Hulpdiensten zijn ter plaatse en de brand is inmiddels geblust. De veiligheid van iedereen die vanavond de wedstrijd bijwoont, is onze topprioriteit, en als zodanig zijn alle geplande evenementen voor de West Stand-receptie geannuleerd, inclusief het welkomstevenement voor nieuwe spelers en de aankomst van het eerste elftal'', zo valt te lezen in de verklaring van de Engelse Champions League-deelnemer.

Manchester City benadrukt in de berichtgeving dat de aftrap van de wedstrijd ondanks de brand niet zal worden uitgesteld. Beide clubs beginnen dus om 21:00 Nederlandse tijd aan het laatste duel in de groepsfase van de Champions League

De ploeg van Pep Guardiola bezet na de 4-2 nederlaag bij Paris Saint-Germain de 25ste plaats in de poule, net buiten de playoff-plaatsen. De nummers 9 tot en met 24 gaan de play-offs in en Manchester City is daar twee punten van verwijderd.

Manchester City moet dus winnen van Club Brugge om het avontuur in de Champions League te kunnen verlengen. Lukt dat niet, dan is het seizoen in Europa klaar voor de regerend landskampioen. Manchester City gaat dan ook niet verder in de Europa League.