Manchester City deelt vlak na behalen titel mooie beelden van kampioensjaar

Zaterdag, 20 mei 2023 om 21:39 • Sam Vreeswijk

Manchester City heeft zaterdagavond vlak na het behalen van de landstitel mooie beelden gedeeld van het afgelopen seizoen. In een video van drie minuten toont de club hoe dit Premier League-seizoen in en om het veld werd beleefd door de spelers en staf. The Citizens werden zaterdag landskampioen zonder zelf in actie te komen, doordat concurrent Arsenal met 1-0 onderuitging bij Nottingham Forest.

In de video is onder meer te zien hoe manager Josep Guardiola zijn spelers aan het begin van het seizoen toespreekt. “We moeten vechten om opnieuw landskampioen te worden!”, zegt hij onder meer. Behalve een fanatieke Guardiola zijn ook onder meer Ilkay Gündogan en Rúben Dias te horen met motiverende teksten. Daarnaast worden er beelden getoond van een aantal belangrijke momenten tijdens de Premier League-wedstrijden van dit seizoen.

Lange tijd leek het er dit seizoen op dat Arsenal de Premier League voor het eerst sinds het seizoen 2003/04 zou gaan winnen. In totaal stond de ploeg van manager Mikel Arteta liefst 248 dagen aan kop in de Engelse competitie. Aan het einde van het seizoen lieten the Gunners echter steeds vaker punten liggen, terwijl City bleef winnen. Dat resulteerde zaterdag in de derde landstitel op rij voor de club uit Manchester.