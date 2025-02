Manchester City deelt met spandoek flinke sneer uit aan 'huilende' Real Madrid-ster Vinicius Júnior

De fanatieke aanhang van Manchester City heeft dinsdagavond voorafgaand aan de Champions League-kraker tegen Real Madrid een flinke sneer uitgedeeld aan Vinicius Júnior. De supporters van de Citizens vinden dat het 'gehuil' over het mislopen van de Ballon d'Or maar eens afgelopen moet zijn.

Het levensgrote spandoek werd dinsdagavond vlak voor de aftrap uitgerold in het Etihad Stadium. Daarop is de beeltenis van Manchester City-ster Rodri te zien bij de Ballon d'Or-uitreiking op 8 november jongstleden. Rodri werd op het gala de winnaar van de belangrijkste individuele spelersprijs in het voetbal.

"Stop crying your heart out", zo luidt de oproep op het spandoek van Manchester City aan Real Madrid en Vinicius in het bijzonder. Het is overigens een verwijzing naar het gelijknamige liedje van de Britse rockband Oasis uit 2002.

Rodri, die zwaargeblesseerd is en daarom als toeschouwer aanwezig is bij de wedstrijd, leek het spandoek van de City-fans wel te kunnen waarderen. De Spaanse middenvelder nam er een foto van met zijn telefoon.

Het mislopen van de Ballon d'Or voor Vinicius leidde tot grote woede in het kamp-Real Madrid. De Spaanse topclub was er al weken van overtuigd dat Vinicius zou gaan winnen, maar toen op de dag zelf tegengestelde berichten in de media kwamen, werd op het allerlaatste moment besloten om het hele gala in Parijs als club te boycotten.