Manchester City breekt regels en krijgt miljoenenboete van de Premier League

Manchester City heeft een boete van omgerekend bijna 2,5 miljoen euro opgelegd gekregen van de Premier League. Reden voor de straf is het regelmatig te laat aftrappen in de afgelopen twee seizoenen.

In de afgelopen twee seizoenen heeft Manchester City 22 keer de reglementen van de Premier League overtreden. Die overtredingen hebben uitsluitend te maken met het te laat nemen van de aftrap.

Van de 22 keer dat er te laat werd afgetrapt, gebeurde dat 8 keer in het seizoen 2022/23. In de afgelopen jaargang, 2023/24, was het veertien keer raak.

Voor de betreffende incidenten heeft Manchester City een boete gekregen van tussen de 10.000 en 200.000 pond per keer. Het totale boetebedrag komt uit op, omgerekend, bijna 2,5 miljoen euro.

In de laatste speelronde van het afgelopen seizoen maakte Manchester City het het bontst. The Citizens, die moesten winnen met het oog op het kampioenschap, trapten 2 minuten en 45 seconden te laat af. Manchester City nam de aftrap in elk van die 22 gevallen steeds minimaal een minuut te laat.

De Premier League is van mening dat de club de aftrap in het geval van de overtredingen 'zonder goede reden' heeft uitgesteld. Manchester City heeft de boete zonder morren geaccepteerd en belooft beterschap.

De club heeft de spelers en het management erop gewezen dat er beterschap getoond moet worden. Deze boete staat verder volledig los van de 115 aanklachten die tegen Manchester City lopen vanwege vermeende overtredingen van de financiële regels in de Premier League.