Omar Marmoush gaat de overstap maken naar Manchester City, zo meldt Fabrizio Romano middels zijn kenmerkende here we go. The Citizens betalen volgens Florian Plettenberg van Sky Sport een vast bedrag van 75 miljoen euro. Die transfersom kan middels bonussen nog oplopen tot tachtig miljoen euro. Marmoush gaat een contract tot medio 2030 tekenen.

De transfer van de smaakmaker van Frankfurt hing al enige tijd in de lucht. Manchester City bereikte al snel een persoonlijk akkoord met de rechtspoot en gebruikte deze week om ook overeenstemming te bereiken met de Duitse club.

Dat is nu dus gelukt. Frankfurt nam de Egyptenaar in de zomer van 2023 transfervrij over van VfL Wolfsburg. De transfer van de 35-voudig international was een schot in de roos, daar hij in 67 wedstrijden verantwoordelijk was voor 37 doelpunten en 20 assists.

Dit seizoen staat de teller na 26 duels op 20 goals in alle competities. Veertien keer bracht Marmoush een teamgenoot in stelling. De spits is bovendien bij de meeste doelpunten betrokken (24) van alle spelers in de Bundesliga.

‘Wederopbouw’ van Manchester City in volle gang

The Citizens zijn na een dramatische reeks druk bezig om het ‘nieuwe’ Manchester City vorm te geven. De club heeft namelijk ook een akkoord bereikt over de komst van zowel Vitor Reis als Abdukodir Khusanov.

Eerstgenoemde (19), een centrale verdediger, komt voor 35 miljoen euro over van Palmeiras. Voor de twintigjarige Khusanov betalen de Engelsen veertig miljoen euro exclusief bonussen. De mandekker van RC Lens tekent tot medio 2029, met de optie voor nog een jaar.

Ondertussen is Kyle Walker onderweg naar de uitgang bij Manchester City. De 34-jarige rechtsback komt niet langer voor in de plannen van Guardiola en wil nog deze maand vertrekken. Clubs uit Saudi-Arabië zijn in de markt voor hem, terwijl ook AC Milan geïnteresseerd is.