'Management biedt Virgil van Dijk aan bij Real Madrid'

Virgil van Dijk is onlangs aangeboden bij Real Madrid, zo weet het Spaanse Relevo maandag te melden. Het management van de 33-jarige centrumverdediger heeft gepolst bij de Madrileense clubleiding of er interesse is in een transfervrije overname komende zomer.

De defensieve problemen bij Real Madrid zijn bekend, waardoor diverse tussenpersonen en zaakwaarnemers met oplossingen komen. Onder meer Éder Militão en Daniel Carvajal zijn geblesseerd, terwijl David Alaba nu pas terugkeert na lange afwezigheid.

Het management van Van Dijk heeft contact gezocht met Real Madrid om de optie voor te leggen een deal te sluiten. De Nederlander beschikt in Liverpool over een aflopend contract en kan komende zomer de transfervrije overstap maken.

Florentino Pérez heeft het voorstel echter van tafel geveegd, daar de Koninklijke de voorkeur geeft aan jeugdige defensieve versterking. Bovendien drukken de salariskosten en het mogelijke tekengeld te veel op de begroting van de club, zo luidt het antwoord.

Bovendien zou Real Madrid met het afwijzen van Van Dijk een positief signaal af willen geven aan Antonio Rüdiger, Militão en Alaba. De club zou erg tevreden zijn met het trio en een directe concurrent halen zou niet nodig zijn.

Daarnaast klopt ook Raúl Asencio nadrukkelijk op de deur. De 21-jarige verdediger kwam in het huidige seizoen al tot zeven optredens in LaLiga en hij wordt gezien als speler voor de toekomst. Bovendien lijkt Real Madrid spoedig een verbeterd contract te gaan aanbieden.

Van Dijk gaf eerder aan graag bij Liverpool te willen blijven en hij vertelde dat de onderhandelingen over een nieuw contract in volle gang zijn. Vooralsnog is er geen akkoord bereikt en de stopper mag met andere clubs praten.