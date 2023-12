‘Man van 60 miljoen’ staat voor snel vertrek bij Manchester United

Manchester United is niet van plan het contract van Anthony Martial te verlengen, zo meldt David Ornstein van The Athletic maandagochtend. De huidige verbintenis van de de 28-jarige Fransman loopt komende zomer af en dus staat hij voor een transfervrij vertrek. Bij een degelijk bod mag Martial zelfs al in januari vertrekken.

United heeft de optie om het contract van zijn pupil met één jaar te verlengen, maar gaat deze naar alle waarschijnlijkheid niet lichten. The Red Devils zien weinig heil in een langere samenwerking met Martial.

De spits maakte in 2015 de overstap van AS Monaco naar United, dat hoge verwachtingen had van zijn aankoop en een bedrag van 60 miljoen euro overhad voor zijn diensten. Martial was op dat moment negentien jaar oud en werd een grote toekomst toegedicht.

De verwachtingen voor de aanvaller waren op dat moment zelfs zo hoog dat hij een speciale 'Ballon d'Or-clausule' in zijn contract liet opnemen. Indien Martial ooit die prijs zou winnen kreeg hij een flinke financiële bonus van zijn Engelse werkgever.

Zover kwam het nooit voor het voormalig toptalent. Waar hij in de eerste jaren nog een vaste waarde was op Old Trafford, kwam Martial in de afgelopen seizoenen steeds minder voor in de plannen van de trainers van United. Ook blessureleed gooide vaak roet in het eten.

Huidig manager Erik ten Hag geeft meestal de voorkeur aan andere aanvallers en laat de dertigvoudig international van Frankrijk veelvuldig links liggen. Dit seizoen kwam Martial vooralsnog tot negentien wedstrijden, waarvan slechts zeven als basisspeler.

In totaal speelde de aanvaller 317 wedstrijden voor United. Hierin was hij goed voor 90 doelpunten en was hij 55 maal de aangever op een goal.

Meer spelers mogen vertrekken

Martial is overigens niet de enige spelers van the Mancunians die mag vertrekken uit Manchester. Volgens het lokale medium Manchester Evening News staan ook Raphaël Varane, Casemiro, Jadon Sancho en Donny van de Beek op de nominatie voor een transfer.

