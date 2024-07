‘Manchester United wil bod op alternatief voor Matthijs de Ligt verhogen naar 60 miljoen’

Manchester United lijkt niet vol in te zetten op de komst van Matthijs de Ligt. The Athletic weet namelijk te melden dat de club van manager Erik ten Hag voorlopig de voorkeur geeft aan het binnenhalen van Leny Yoro (Lille OSC), die zelf echter droomt van een zomertransfer naar Real Madrid.

Volgens The Athletic is er bij Manchester United goede hoop wat betreft deals voor De Ligt en Yoro. In Engeland leeft desondanks niet de verwachting dat beide verdedigers naar Old Trafford zullen worden gehaald. Wat wel zeker is dat Ten Hag zijn defensie zo snel mogelijk wil versterken.

Manchester United bereikte onlangs een persoonlijk akkoord met De Ligt, die voor zijn derde seizoen bij Bayern München staat. The Red Devils moeten omgerekend 50 miljoen euro betalen voor de verdediger die op het EK een bijrol vervulde bij het Nederlands elftal. Een definitief akkoord laat voorlopig echter op zich wachten.

De winnaar van de FA Cup onderzoekt eerst namelijk of de 18-jarige Yoro kan worden losgeweekt bij Lille. Volgens Le Parisien zou Manchester United al een eerste bod van 50 miljoen hebben neergelegd en is men bereid om het bod te verhogen tot 60 miljoen euro. Dit alles om Yoro uit handen van zijn droomclub Real Madrid te houden.

Yoro, met een contract tot medio 2025 in Lille, vindt het naar verluidt een eer dat Manchester United zo ver wil gaan voor zijn handtekening. De twintigvoudig kampioen van Engeland doet die moeite omdat ze Yoro beschouwen als een van de beste jonge centrale verdedigers in Europa van dit moment.

Tah

Florian Plettenberg van de Duitse tak vanmeldde maandag dat Manchester United heeft geïnformeerd naar Jonathan Tah. De 28-jarige verdediger was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij kampioen en bekerwinnaar Bayer Leverkusen.

Plettenberg meldde kort voor de start van het EK dat Tah tot een persoonlijk akkoord was gekomen met Bayern München. Zes weken later zijn er echter nog geen handtekeningen gezet, waardoor het nog maar de vraag is of Tah ook echt voor Bayern zal kiezen.

