‘Manchester United en Noussair Mazraoui bereiken akkoord; transfer is van één man afhankelijk’

Manchester United heeft met Noussair Mazraoui een akkoord bereikt over een vijfjarig contract, zo melden onder meer Fabrizio Romano en Ben Jacobs. Beide transfermarktjournalisten noemen ook direct van wie de transfer vooral afhankelijk is: Aaron Wan-Bissaka.

De rechtsback van the Red Devils vormt momenteel nog een sta-in-de-weg voor Mazraoui. Pas als Wan-Bissaka vertrokken is, zal Manchester United doorpakken voor de oude bekende van Erik ten Hag, die nu bij Bayern München onder contract staat.

De Engelsman wordt nadrukkelijk gelinkt aan een vertrek naar West Ham United, de club die in een eerder stadium nog achter Mazraoui aanzat. Mochten the Hammers en Manchester United een akkoord bereiken over de overgang van Wan-Bissaka, kan Mazraoui zich gaan opmaken voor een dienstverband op Old Trafford.

Indien Manchester United doorpakt voor de Marokkaan, hoopt de club hem voor een bedrag van rond de achttien miljoen euro te strikken, zo weet Jacobs. Het is onduidelijk of die som in- of exclusief bonussen is.

In aanloop naar de mogelijk transfer naar de Premier League heeft Mazraoui zijn transferwens andermaal aangegeven bij de clubleiding van Bayern München. Der Rekordmeister staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een vertrek van de rechtsback.

Matthijs de Ligt

Een eventuele transfer van Mazraoui naar Manchester United staat volledig los van diens collega Mathijs de Ligt. De centrumverdediger staat eveneens hoog op het lijstje van Ten Hag, maar volgens Florian Plettenberg is er geen sprake van een combideal.

"Manchester United ziet de transfers van Matthijs de Ligt en Mazraoui als twee aparte deals", schrijft de Duitse journalist van Sky Sport. "Momenteel zijn er geen plannen om beide transfers in één pakket te voltooien."

