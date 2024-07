Manchester City verliest voor de derde keer: FC Barcelona na strafschoppen te sterk

Manchester City heeft dinsdagnacht de derde oefennederlaag van de voorbereiding geleden. Na verliespartijen tegen Celtic (3-4) en AC Milan (2-3) was ditmaal FC Barcelona te sterk. In de reguliere speeltijd eindigde het oefenduel in 2-2, maar een piepjong elftal van de Catalanen nam de strafschoppen beter dan the Citizens, die een matige voorbereiding kennen.

Manager Josep Guardiola trad in Orlando aan tegen zijn oude liefde. Als trainer van Barcelona wist hij onder meer tweemaal de Champions League te winnen. Met Ederson, Josko Gvardiol, Kalvin Phillips, Mateo Kovacic, Jack Grealish en Erling Haaland stonden er diverse grote namen aan de aftrap bij City.

Nieuwbakken trainer Hansi Flick mist nog een hoop sterren bij Barcelona, waardoor Clément Lenglet (29) als meest ervaren speler de aanvoerdersband droeg. Superspits Robert Lewandowski kon slechts een half uur in actie komen.

Ruim 63.000 supporters waren aanwezig in het Camping World Stadium. Spits Pau Victor (22) opende de score namens Barça. Na 24 minuten werd hij middels een leep balletje weggestuurd door Marc Casadó, om vervolgens Ederson met een diagonale schuiver te verschalken: 0-1.

Een kwartier later kwam City langszij. Een goede steekbal van Gvardiol werd door Nico O’Reilly verzilverd: 1-1. Nog voor de theepauze kwam Barcelona weer op voorsprong. Een bekeken schot van Pablo Torre was Ederson te machtig: 1-2.

In de rust werden Ederson en Haaland naar de kant gehaald door Guardiola. Met vervangers Stefan Ortega en Maximo Perrone op het veld wist City de 2-2 te maken. Op aangeven van Kovacic schoot Grealish de bal met zijn linkerbeen, vanuit een lastige hoek, feilloos in de kruising.

Na negentig minuten moesten strafschoppen bepalen wie er met de oefenzege vandoor ging. Namens Barcelona schoten Lewandowski, Noah Darvich, Alejandro Baldé en Toni Fernández raak. Bij City slaagde alleen Ahmed Fatah daarin, terwijl Phillips en Jacob Wright faalden: 1-4 na strafschoppen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!