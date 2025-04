Malik Tillman zit tegen FC Twente voor straf op de bank

Malik Tillman zit donderdagavond op de bank bij PSV omdat hij te laat is gekomen bij een teambespreking. Dat meldt Marco Timmer namens Voetbal International. De 22-jarige middenvelder had anders zeer waarschijnlijk in de basis gestaan.

Het is niet voor het eerst dat Peter Bosz hard optreedt wegens het gebrek aan discipline in zijn selectie. Eerder liet hij Ismael Saibari achter in het spelershotel toen PSV het in Londen opnam tegen Arsenal. De middenvelder was toen meermaals te laat gekomen.

Walter Benítez verdedigt het doel van PSV in De Grolsch Veste. Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Armando Obispo en Mauro Júnior zijn de poppetjes in de verdediging van Bosz. Olivier Boscagli is geblesseerd en ontbreekt in de wedstrijdselectie.

Joey Veerman en Ismael Saibari vormen het blok op het middenveld, waarop Guus Til de meest vooruitgeschoven speler is. Jerdy Schouten is tot het einde van het seizoen uitgeschakeld met een knieblessure.

Ivan Perisic bleef bijna twee weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Almere (5-0) 90 minuten op de bank, maar keert nu terug in de basisformatie. Luuk de Jong en Noa Lang starten eveneens.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro Júnior; Veerman, Til, Saibari; Perisic, De Jong, Lang.