Malik Tillman voelt zich volledig thuis in Eindhoven. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat de Amerikaan zich uit over zijn bijzondere band met Noa Lang, zijn verleden en zijn toekomstdromen. De 22-jarige middenvelder hoopt nog altijd op een terugkeer bij Bayern München.

Tillman maakte vorig seizoen op huurbasis de overstap naar PSV. Na een sterk eerste seizoen namen de Eindhovenaren hem definitief van Bayern München over. In Eindhoven is de international van Amerika inmiddels uitgegroeid tot een steunpilaar.

De 22-jarige Duitse-Amerikaan werd in Duitsland jarenlang gezien als een groot talent, maar wist niet definitief door te breken bij Der Rekordmeister. “Ik groeide door naar het eerste elftal, maar structureel in de basis spelen zat er niet in.” Ik kreeg te horen dat ze wel vertrouwen hadden in mijn kwaliteiten aan de bal, maar dat het feller moest,” blikt Tillman terug.

De 22-jarige krachtpatser zou in de toekomst graag terugkeren in Beieren. “Het is mijn droom om in de toekomst bij Bayern terug te keren, hoewel ik weet dat ze al geweldige spelers hebben. In Beieren ben ik opgegroeid, woont mijn moeder en wonen veel mensen die me al jarenlang volgen. Velen kennen inmiddels wel wat dingen uit mijn verkoopcontract, geloof ik.”

De details uit het contract van Tillman zijn inderdaad bekend. Zo zou Bayern München in de zomer van 2026 de Amerikaan kunnen overnemen voor een bedrag van 35 miljoen euro. Een eerdere terugkeer is ook een mogelijkheid. Als PSV besluit een bod op Tillman te accepteren, kan de Duitse topclub voor hetzelfde bedrag de middenvelder overnemen.

Voor een winters vertrek hoeven de fans van PSV echter niet te vrezen, zo laat Tillman weten. “Deze winter is er geen intentie om PSV te verlaten. De club past bij me. We hebben een hecht team en doen ook veel buiten het veld. Dat vind ik geweldig.”

De 22-jarige international geeft vervolgens een voorbeeld van zijn sterke band met Lang. “Als ik een keer een lastige dag heb, kan zomaar Noa Lang bij me langskomen en halen we zijn kinderen van school om er een gezellige boel van te maken. Ja, Noa is totaal anders dan ik. En toch klikken we.”