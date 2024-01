Mainz eist in hoorzitting torenhoog schuldbedrag van ontslagen Anwar El Ghazi

FSV Mainz 05 eist een bedrag van 523.464 euro van Anwar El Ghazi, zo vertellen Duitse media. Dat is het geldbedrag dat de Duitse club neertelde om zich van de diensten van de Nederlander te verzekeren. Het tweeledige bedrag bestaat voor een deel uit een tekenbonus en voor een ander deel uit een door Mainz opgelegde boete aan de aanvaller.

Woensdag stonden beide partijen tegenover elkaar in de rechtbank. Het kamp van El Ghazi spande een zaak aan tegen Mainz wegens onrechtmatig ontslag en na een korte hoorzitting bleek dat het verhaal na woensdag nog geen einde heeft.

Volgens Kicker voerde Mainz al snel een tegenvordering in. Die bedraagt dus ruim een half miljoen euro. De advocaat van El Ghazi, Alexander Bergweiler, nam vervolgens het woord.

Hij beargumenteerde 'op basis van drie essentiële punten' dat het ontslag van zijn cliënt onrechtvaardig zou zijn geweest. El Ghazi plaatste op zijn social media-kanalen onder meer de leus: From the river to the sea, Palestine will be free.

Volgens Bergweiler is het echter zeer de vraag of het door de speler gedeelde bericht op sociale media daadwerkelijk het bestaansrecht van Israël ontkent. In dat geval zou de boete die Mainz hem oplegde onterecht zijn.

El Ghazi zou volgens zijn advocaat bovendien bereid zijn om een schikking te treffen. Daar wilde Mainz volgens hun advocaat, Johan Michel-Menke niet aan meewerken. De club zou volgens hem 'grote imagoschade' hebben geleden door 'ernstige schendingen van haar gedragsverplichtingen'.

Het bedrag dat El Ghazi dan zou moeten betalen zou de kosten van die imagoschade niet dekken, zo beargumenteerde de advocaat. Een terugkeer bij Mainz kan de aanvaller in ieder geval uit zijn hoofd zetten, liet Menke doorschemeren.

"Rechter Bettina Chaudhry wilde de hoorzitting in de kamer aanvankelijk voorzetten begin mei, maar stelde deze op verzoek van Mainz 05 uit tot juni", schrijft het Duitse medium. "De club wil in de degradatiestrijd de rust van het bedrijf niet in gevaar brengen."

