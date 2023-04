Mahrez schiet Man City met hattrick hoogstpersoonlijk naar finale FA Cup

Zaterdag, 22 april 2023 om 19:38 • Jordi Tomasowa

Manchester City heeft zich zaterdagavond probleemloos geplaatst voor de finale van de FA Cup. Riyad Mahrez nam de equipe van trainer Josep Guardiola tegen Sheffield United hoogstpersoonlijk bij de hand door een hattrick te produceren: 3-0. De andere finalist komt uit het duel tussen Brighton & Hove Albion en Manchester United, die het zondag om 17.30 uur ook tegen elkaar opnemen op Wembley.

Guardiola koos voor een 4-5-1 formatie en besloot Ederson, John Stones, Rúben Dias, Kevin De Bruyne en Rodri op de bank te posteren. Hierdoor kregen onder anderen Kyle Walker, Riyad Mahrez en Julián Álvarez een kans in de basis, terwijl Nathan Aké ontbrak vanwege een hamstringblessure. Sheffield, dat in de achtste finales Tottenham Hotspur verrassend uit het bekertoernooi knikte, kreeg al binnen twee minuten een reuzenkans om de score tegen City te openen. Iliman Ndiaye wist doelman Stefan Ortega echter niet van dichtbij te verschalken.

The Citizens hadden in het eerste bedrijf moeite met de compacte speelstijl van Sheffield. De ban werd vijf minuten voor rust uiteindelijk toch gebroken door Mahrez. Scheidsrechter Stuart Attwell kon niet anders dan de bal op de strafschopstip te leggen na een overduidelijke overtreding van Daniel Jebbison op Bernardo Silva. Vanaf elf meter stuurde de Algerijnse vleugelaanvaller doelman Wesley Foderingham de verkeerde hoek in: 1-0.

City gooide het duel na een uur spelen definitief in het slot. Ditmaal kon Mahrez de hele helft van Sheffield over dribbelen zonder dat hem een strobreed in de weg werd gelegd: 2-0. Het slotakkoord was halverwege de tweede helft ook voor Mahrez, die op aangeven van Jack Grealish een hattrick aantekende: 3-0. De ploeg van Guardiola deed het in het restant van het duel rustig aan. Zo werd Erling Braut Haaland direct na de derde treffer van Mahrez vervangen door Phil Foden.