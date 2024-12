Maduro reageert voor het eerst sinds zijn ontslag bij Almere City

Hedwiges Maduro heeft via Instagram voor het eerst gesproken over zijn ontslag bij Almere City. De trainer werd afgelopen woensdag na zestien competitiewedstrijden wegens tegenvallende resultaten ontslagen door de Flevolanders.

De Zwarte Schapen staan met zes punten op een teleurstellende laatste plaats. Maduro zijn eerste hoofdtrainerklus is uitgelopen op een mislukking en zodoende gaat hij nu evalueren en reflecteren op zijn periode als eindverantwoordelijke.

Ondanks het ontslag wilde de oud-assistent trainer van Ajax de club alsnog bedanken. “Ik wil Almere City FC bedanken voor de kans die ze mij hebben gegeven om door te groeien tot een nog betere coach”, zo begeleidt hij een foto van hemzelf op Instagram met tekst.

“Persoonlijk denk ik alleen maar aan groei. Beter willen worden. Daarom zie ik dit als een momentopname”, licht Maduro toe. “Ik neem deze ervaring en de lessen die ik geleerd heb met me mee in de toekomst.”

Almere, dat het op zaterdagavond 18:45 opneemt tegen het sc Heerenveen van Robin van Persie, moet het nu zonder hoofdtrainer doen. Dit is de laatste wedstrijd tot de winterstop. Assistent-trainers Anoush Dastgir en Foeke Booy zijn deze wedstrijd de eindverantwoordelijken namens de hekkensluiter van de Eredivisie.

Maduro gaat in ieder geval terugkijken op zijn tijd als hoofdtrainer. “Voor nu is het tijd om te evalueren en vooral om te zelfreflecteren”, concludeert de Nederlander. “Nogmaals: ik denk alleen maar aan groei.”

De laatste wedstrijd van de club uit Flevoland was afgelopen zondag tegen Ajax. In de Johan Cruijff ArenA werd er met 3-0 verloren. Het bleek de laatste wedstrijd te zijn waar Maduro plaatsnam in de dug-out van de Almeerders.