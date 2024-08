Madueke en Palmer schieten Wolverhampton aan diggelen en bezorgen Chelsea grote zege

Noni Madueke heeft zondagmiddag een droommiddag beleefd. De voormalig PSV'er maakte in het eerste kwartier na rust een hattrick tegen Wolverhampton Wanderers, waarmee hij Chelsea naar een 2-5 voorsprong schoot. Cole Palmer leverde daarbij een hattrick aan assists. Chelsea won uiteindelijk met 2-6, daar ook de teruggekeerde João Félix een duit in het zakje deed.

Chelsea begon uitstekend aan de wedstrijd. Nicolas Jackson stond bij de tweede paal en kreeg de bal uit een hoekschop op zijn hoofd. De Senegalees stelde niet teleur en werkte de 0-1 binnen. Het was het startsein van een enerverende en zeer vermakelijke eerste helft. Yerson Mosquera had uit een soortgelijke kans als die van Jackson al snel gelijk moeten maken, maar hij kopte centimeters naast.

In de enerverende eerste helft kregen beide ploegen kansen. Zo dacht Wolverhampton al snel op gelijke hoogte te komen, toen Jørgen Strand Larsen Levi Colwill door zijn benen speelde en Matheus Cunha een niet te missen kans bood. De Braziliaan schoot raak, maar uit de herhaling bleek Strand Larsen buitenspel te hebben gestaan. Stand Larsen en Cunha zorgden ook voor het volgende gevaar. Laatstgenoemde rekende op een hoge bal, waardoor hij net niet op tijd bij de lage voorzet van de Noor kon komen.

Vlak voor het halfuur kwam Wolverhampton alsnog op gelijke hoogte. Rayan Aït-Nouri had een heerlijke dribbel in huis en vlak voordat hij zich vast leek te lopen, bezorgde hij de bal met buitenkant voet bij Cunha. Ditmaal telde de treffer van de Braziliaan wel: 1-1. Na opnieuw een schitterende aanval van Wolverhampton, ditmaal opgezet door Mario Lemina, had Cunha de pech dat zijn inzet via de bovenkant van de lat over ging.

De thuisploeg bleef drukken en loste nog maar eens een schot, van Toti Gomes, dat naast vloog. Chelsea-goalie Robert Sánchez hervatte het spel bijzonder snel en bezorgde een diepe bal bij Jackson. De spits bediende Palmer met een acrobatische voetbeweging en zag hoe de Engelsman doelman José Sá met een schitterend lobje verschalkte. In de zesde minuut van de blessuretijd voor rust sloeg Wolverhampton alsnog toe. Een vrije trap van Aït-Nouri belandde bij Toti bij Strand Larsen, die met zijn uitgestoken been voor de 2-2 zorgde.

De tweede helft was slechts drie minuten oud toen de volgende treffer viel. Palmer behield het overzicht en vond Madueke. De ex-PSV'er zocht de verre hoek en vond die ook, zij het met het nodige geluk. Door de aanraking van Aït-Nouri was Sá kansloos: 2-3.

Madueke en Palmer zorgden ervoor dat Wolverhampton na rust volslagen kansloos was. Waar Madueke bij zijn eerste treffer nog wat geluk had, was dat bij zijn tweede en derde treffer niet het geval. Palmer legde net als bij de 2-3 ook prima breed bij de 2-4 én 2-5, die allemaal door Madueke afgerond werden. De vleugelspeler schoot telkens beheerst raak achter de kansloze Sá.

Vlak nadat Lemina een treffer afgekeurd zag worden, was het aan de andere kant raak voor Chelsea. Pedro Neto kwam in balbezit na een vlotte counteraanval en zette scherp voor op Félix. De Portugees schoof beheerst binnen en daarmee beleefde ook hij een fraaie middag.