Maddison legt Keane het zwijgen op met goal, maar weigert icoon bij naam te noemen

James Maddison lijkt de kritiek van Roy Keane aan zijn adres ter harte te hebben genomen. De aanvallende middenvelder tekende zondag voor het winnende doelpunt tegen Manchester United en leek daarna een boodschap af te geven richting de voormalig middenvelder uit Ierland, die zich eerder deze week zeer kritisch toonde over Maddison.

Keane liet in het YouTube-programma The Overlap weten niet onder de indruk te zijn van Maddison. De analist vindt de Engelsman weinig toevoegen aan Tottenham en verwees naar het feit dat Maddison al eens degradeerde met Leicester City. ''En dat gaat ook gebeuren met Tottenham Hotspur'', voorspelde Keane met gevoel voor cynisme.

Maddison reageerde met zijn voeten op de kritiek van Keane. Hij schoot zondag een rebound langs André Onana in de dertiende minuut, wat voldoende bleek voor de zege voor Tottenham. Na de 1-0 deed Maddison traditiegetrouw alsof hij een dartpijl weggooide. Vervolgens legde hij zijn vinger op zijn lippen, waarmee hij Keane het zwijgen leek te willen opleggen.

''Er was deze week enige rumoer'', zei Maddison na afloop bij Viaplay. ''Mensen zullen altijd een mening hebben, en ik wilde vooral mijn voeten laten spreken. Ik hoop dat er mensen zijn die hebben kunnen genieten van mijn rol als matchwinner.''

''Natuurlijk krijg ik de kritiek mee. Het is lastig om je daarvoor af te sluiten, zeker als een grote naam je bekritiseert. Maar niemand is kritischer op mijn optredens dan ikzelf'', aldus de trefzekere middenvelder van Tottenham, die Keane overigens niet bij naam wilde noemen.

Manager Ange Postecoglou staat in ieder geval vierkant achter Maddison, dit seizoen goed voor negen doelpunten in de Premier League. ''Het is geweldig dat hij terug is, want het is gewoon een topspeler. Als je zijn rendement als middenvelder bekijkt, dan behoort James tot de absolute top.''

De Australische keuzeheer baalt ervan dat Maddison regelmatig tegen een blessure aanloopt in Noord-Londen. ''Maar hij heeft keihard gewerkt om er weer te staan.'' Tottenham vervolgt het seizoen zaterdag op bezoek bij laagvlieger Ipswich Town.