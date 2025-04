Maatsen en Malen zorgen voor heerlijke goal; Aston Villa is klaar voor PSG

Ian Maatsen en Donyell Malen zijn zaterdag belangrijk geweest voor Aston Villa. Mede door de inbreng van het Nederlandse duo win het team van manager Unai Amery met 2-1 van nummer drie Nottingham Forest. Villa stijgt dankzij de winst op Villa Park naar plek zes in de Premier League en doet volop mee om de Champions League-plaatsen. De achterstand op nummer vier Chelsea bedraagt slechts een punt.

Villa startte zeer sterk en stond al binnen een kwartier met 2-0 voor. Morgan Rogers brak de ban op de twaalfde minuut, na een bekeken steekbal van Youri Tielemans.

Slechts twee minuten later verdubbelde het felle en aanvallend ingestelde Villa de voorsprong. Maatsen gaf na een fraaie individuele actie strak voor op Malen, die van dichtbij de 2-0 tegen de touwen joeg. Een droomstart derhalve voor de club uit Birmingham.

Een dramatisch begin dus voor Forest, dat in de halve finale van de FA Cup Manchester City moet zien te verslaan. De nummer drie van de Premier League toonde pas na rust enig herstel: Jota Silva knalde in de 56ste minuut raak in de rechterbenedenhoek.

Malen ging na een uur spelen naar de kant, net als Ollie Watkins. Marcus Rashford en Jacob Ramsey mochten het laten zien in het laatste halfuur op Villa Park. Forest bleef tot het einde vechten voor een punt, maar de nederlaag werd niet meer afgewend. Een prima avond voor Villa, woensdag de opponent van Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League.