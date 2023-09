Maatsen blijft toch bij Chelsea en duikt op in opvallende Snapchat-video

Zaterdag, 2 september 2023 om 07:26 • Wessel Antes

Ian Maatsen blijft dit seizoen ‘gewoon’ voor Chelsea spelen, zo is vrijdag gebleken tijdens de laatste uren van Deadline Day. De 21-jarige kersverse international van het Nederlands elftal moest enkel nog zijn persoonlijke jawoord geven aan Burnley, alvorens hij een nieuwe huurdeal met optie tot koop (totaalsom van zo’n 37 miljoen euro) zou ondertekenen. Hoewel the Blues bereid waren Maatsen te laten gaan, kiest hij er zelf voor om voor zijn kans te gaan op Stamford Bridge. Ook Marc Cucurella heeft Chelsea niet meer achter zich gelaten.

Maatsen, die in Londen nog maar tot medio 2024 vastligt, moet dus hopen op kansen onder manager Mauricio Pochettino. De voormalig jeugdexponent van Feyenoord en PSV speelde een sterke voorbereiding, maar kwam vervolgens slechts dertien minuten in actie tijdens de eerste twee Premier League-duels. Bij Burnley had Maatsen een vaste basisplaats kunnen krijgen onder manager Vincent Kompany, die behoorlijk gecharmeerd is van de linkspoot. Op een uitgelekte Snapchat-video blijkt echter dat Maatsen er niet rouwig om is dat hij in de Engelse hoofdstad blijft.

Op een video is te zien hoe Maatsen met een vriend op de bank naar een Deadline Day-show zit te kijken. Op het beeldscherm van de televisie verschijnt een melding waarin staat dat Maatsen niet naar Burnley verkast. “Blue is the colour we sticking to”, luidt het onderschrift onder de video, met twee blauwe hartjes. Maatsen sluit de video af met een gebalde vuist en een grote glimlach. Diverse Burnley fans reageren met argwaan op sociale media. Maatsen speelde vorig seizoen 42 officiële duels voor the Clarets, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists.

De telefoon van Maatsen zal vrijdag in ieder geval roodgloeiend hebben gestaan, daar rond het middaguur bekend werd dat de Vlaardinger voor het eerst is opgenomen in de definitieve selectie van Oranje. Ook jeugdvriend en mede-linksback Quilindschy Hartman (Feyenoord) kan zich vanaf volgende week A-international noemen. Maatsen en Hartman speelden samen in de jeugdopleiding van Feyenoord. Vorige zomer was eerstgenoemde dicht bij een overstap naar de Stadionclub, maar hij gaf de voorkeur aan een huurperiode in Burnley. Hartman pakte vervolgens zijn kans en groeide uit tot een sleutelspeler in De Kuip.