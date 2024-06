Maarten Wijffels pakt Nederlandse collega journalist aan: 'Werkelijk, hoe bestaat het?

Maarten Wijffels heeft in de AD Voetbalpodcast zijn ongenoegen geuit over het gedrag van enkele collega journalisten. De Oranje-watcher van het Algemeen Dagblad ziet een duidelijke tendens in de huidige journalistiek waar hij zelf liever niet aan meedoet.

In de podcast wordt de vergelijking gemaakt tussen het Oranje onder Louis van Gaal (WK 2022) en Bert van Marwijk (WK 2010). "Van Gaal is een uitgesproken persoonlijkheid", begint Wijffels.

"Van Marwijk liet een biografie maken over zichzelf en geneerde zich dat hij dat zelf moest gaan uitventen. Dat herken ik wel een beetje. Ik heb dat ook. Elke ochtend staat onze podcast aangekondigd op X met onze foto's. Dan denk ik altijd: jeetje, moet ik dat retweeten, die zelfpijperij?"

Wijffels wacht altijd tot collega-presentator Etienne Verhoeff de uitzending post zonder foto, zo vertelt hij. "Terwijl het in deze tijd vaak is: 'Kijk mij eens even.' Er was laatst een verslaggever die zichzelf bij de Champions League-finale in beeld bracht met Toni Kroos."

Wijffels doelt daarbij op Simon Zijlemans, voormalig verslaggever van RTL. "Maar werkelijk. Hoe bestaat het? Dat is de norm geworden. Ik heb daar nog altijd een beetje moeite mee. Het hoort er schijnbaar bij. Je moet het verkopen. Maar het gaat niet om mij of ons, het gaat om de sporters. Dat staat voor mij voorop."

Zijlemans stopte in november na ongeveer tien jaar voor RTL te hebben gewerkt. De verslaggever, die zijn liefde voor de Koninklijke niet onder stoelen of banken steekt, kreeg als 'bedankje' kaarten voor de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund.

"Je hoort wel eens verhalen over de ‘grote boze slangenkuil tv-wereld’", twitterde Zijlemans in aanloop naar de finale. "Maar zodra bekend werd dat Real in de finale stond waren ze er als de kippen bij om nog één laatste keer een kaartje voor me te regelen."

Zijlemans, die voorafgaand aan de finale op de foto ging met een Real Madrid-trui en na afloop een selfie maakte met de afzwaaide Toni Kroos, zag zijn geliefde club er voor de vijftiende keer met de Champions League vandoor gaan.

