Maarten Stekelenburg zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière

Donderdag, 18 mei 2023 om 14:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:00

Maarten Stekelenburg zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière, zo meldt Ajax via de officiële kanalen. De veertigjarige doelman, die 311 wedstrijden voor de Amsterdammers keepte verdeeld over twee periodes, neemt aanstaande zondag tijdens het thuisduel met FC Utrecht al afscheid van de supporters in de Johan Cruijff ArenA.

Stekelenburg komt uit de jeugd van de Amsterdammers en debuteerde op 11 augustus 2002 in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (3-1 winst). De doelman verruilde Ajax in de zomer van 2011 voor AS Roma, dat destijds ruim 7,5 miljoen euro betaalde. Na 55 wedstrijden in twee seizoenen maakte hij de overstap naar Fulham. Na uitleenbeurten aan AS Monaco, Southampton en vier seizoenen bij Everton keerde Stekelenburg in de zomer van 2020 transfervrij terug bij Ajax.

De 63-voudig international van Oranje begon het seizoen onder Erik ten Hag als tweede doelman, maar kreeg een basisplaats toen André Onana werd geschorst wegens een overtreding van het dopingreglement. Stekelenburg speelde daardoor 21 wedstrijden in het seizoen 2020/21 namens Ajax én was de eerste doelman van het Nederlands elftal tijdens het teleurstellend verlopen EK in de zomer van 2021. De keeper moest een groot deel van het vorige seizoen toekijken wegens een liesblessure. Dit seizoen is hij de derde doelman en kwam hij nog geen minuut in actie.

Het keepersbestand van de Amsterdammers bestaat naast Stekelenburg uit Gerónimo Rulli en Remko Pasveer. Laatstgenoemde verlengde zijn contract bij Ajax onlangs met één seizoen, waardoor hij nu tot volgend jaar zomer vastligt. Jay Gorter werd afgelopen winter verhuurd aan het Schotste Aberdeen. Stekelenburg neemt aanstaande zondag afscheid van de supporters in de Johan Cruijff ArenA, als Ajax het om 14.30 uur opneemt tegen nummer zeven FC Utrecht. Stekelenburg won vier landstitels, vier KNVB Bekers en drie keer de Johan Cruijff Schaal met Ajax.