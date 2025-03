Luuk de Jong vertelt na Champions League-debacle heel realistisch waar PSV nog voor speelt dit seizoen

Luuk de Jong is logischerwijs in zak en as na de historische Champions League-nederlaag van PSV tegen Arsenal (1-7). De aanvoerder van de Eindhovenaren realiseert zich heel goed dat de kans op een prijs dit seizoen in een aantal weken nagenoeg nul is geworden, zo blijkt uit zijn interview bij Ziggo Sport.

PSV is al weken geen schim van zichzelf en dat bereikte dinsdagavond een nieuw dieptepunt. In eigen huis werd de ploeg totaal vernederd door Arsenal, waardoor ook de kansen op een langer Champions League-avontuur nihil zijn geworden. Volgende week zal het tripje naar Londen voor PSV dan ook een heel zure worden.

“Het was heel erg zwak van onze kant en zij zijn een Premier League-club die dat genadeloos afstraft”, vertelt De Jong, die erkent dat PSV de laatste weken een aantal flinke tikken heeft geïncasseerd. “Maar de afgelopen wedstrijden waren niet eens zo slecht, we haalden daar nog wel wat vertrouwen uit op basis van hoe we speelden.”

De Jong weigert vervolgens om zijn eigen ploeggenoten af te vallen. “Of wij een team waren? Ik had wel het gevoel in het veld dat we vochten voor elkaar, maar natuurlijk zie je aan iedereen dat het zwaar is en sommigen er doorheen zitten. Daar zijn we ook niet blij mee, maar ik geloof wel dat iedereen wil strijden. We zullen nooit opgeven, daar ben ik heilig van overtuigd.”

“De wedstrijd vandaag kan je verliezen, maar niet op deze manier”, is De Jong schuldbewust. “Waar dit verval aan ligt, vind ik ook moeilijk te verklaren. Als je tik na tik na tik krijgt, doet dat pijn. Je hoopt dat dan tegen Juventus de ommekeer is, dat is het ook niet. Het wordt steeds moeilijk om dit om te draaien, absoluut.”

Vervolgens krijgt De Jong de vraag van Noa Vahle waar PSV nog voor speelt dit seizoen. Het Champions League-avontuur kan immers wel als ten einde worden beschouwd, ook is de ploeg uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. In de Eredivisie is de achterstand op koploper Ajax maar liefst acht punten.

“Je bent voetballer en je moet de hoop nooit opgeven. De titelkansen… Dat wordt heel moeilijk met acht punten achterstand. Maar goed, je staat ook zes punten voor de nummer 3. Een club als PSV moet altijd Champions League spelen. Als je geen eerste wordt, moet je minimaal tweede worden. Daarvoor moeten we nog blijven strijden”, stelt hij een duidelijke doelstelling.