Luuk de Jong verschijnt vol onbegrip voor de camera: 'Dit slaat echt nergens op, dit meen je niet!'

Luuk de Jong begrijpt werkelijk niets van de rode kaart die arbiter István Kovács heeft gegeven aan Ryan Flamingo. In de openingsfase van de tweede helft van het Champions League-duel met Rode Ster Belgrado kreeg de PSV-verdediger een directe rode kaart na een nauwelijks waarneembare overtreding. “Dit slaat nergens op”, reageert De Jong direct na afloop voor de camera van Ziggo Sport.

PSV kroop dinsdagavond door het oog van de naald in de Champions League. Er leek geen vuiltje aan de lucht toen de ploeg van Peter Bosz met een 0-3 voorsprong op Rode Ster Belgrado ging rusten, maar in de tweede helft werd het - mede door de rode kaart voor Ryan Flamingo - nog razendspannend.

De Serviërs kwamen terug in de wedstrijd, maar sleepten geen punt meer uit het vuur: 2-3. Dankzij de zege is PSV dicht bij een plek in de tussenronde van het miljardenbal. Na afloop is De Jong blij met de drie punten, maar hij snapt werkelijk niets van het besluit van Kovács.

“Ik weet niet of jullie de beelden al gezien hebben, maar dit slaat echt nergens op”, zo begint De Jong hoofdschuddend. “We gingen gewoon de tweede helft in met het gevoel dat we dit gingen uitvoetballen...”

“Maar bij het eerste duel schiet die jongen (Nemanja Radonjic, red.) de bal over de achterlijn en duikt hij over het been van Ryan heen. Direct rood. Wel complimenten voor het team over de strijd die daarna geleverd is tot de laatste minuut.”

“De scheidsrechter zei tijdens de VAR-check alleen: ‘We gaan checken of het buitenspel is, maar de rode kaart blijft staan.’ Ik dacht echt: dit meen je niet! In mijn optiek was er niets aan de hand.”

“Het was zwaar en we moesten hem echt over de streep trekken. Dat hebben we gelukkig gedaan. We hebben een hele goede eerste helft gespeeld, en Walter Benítez redde ons nog aan het begin. Daarna konden we drie keer scoren en gingen we heerlijk de rust in”, besluit De Jong.