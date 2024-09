Luuk de Jong valt geblesseerd uit bij PSV tegen Go Ahead Eagles

Luuk de Jong is zondagmiddag vroegtijdig naar de kant gehaald bij PSV. De spits liep in de eerste helft tegen Go Ahead Eagles een pijntje op en werd vervangen door Ricardo Pepi.

De Jong kreeg last van zijn bovenbeen bij een sprintje richting Go Ahead-doelman Luca Plogmann.

Na een blessurebehandeling leek De Jong door te kunnen, maar daarna gaf de aanvoerder van PSV aan toch gewisseld te willen worden.

De Jong was daarvoor al belangrijk geweest voor PSV. De aanvaller leverde de assists bij zowel de 1-0 van Guus Til als de 2-0 van Hirving Lozano.

Rik Elfrink van hetmeldt dat de wissel van De Jong uit voorzorg was. "PSV neemt geen risico met De Jong, die na een blessurebehandeling door kon", aldus de journalist van het Eindhovens Dagblad op X.