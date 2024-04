Luuk de Jong staat volgens Kenneth Perez glashard te liegen voor de camera

Luuk de Jong houdt bij hoog en laag vol dat zijn assist op Johan Bakayoko tegen Vitesse (6-0 winst) bewust was, maar Kenneth Perez gelooft er niets van. De analist van ESPN laat in Dit was het Weekend beelden zien die weinig twijfel laten. "Er is wat mij betreft geen twijfel over mogelijk. Ik geloof het niet", aldus Perez.

PSV walste zaterdagavond over Vitesse heen. De Jong maakte twee goals en bereidde bovendien de 4-0 van Bakayoko voor. De Jong kreeg een lange bal van achteruit en tikte die in één keer terug naar Bakayoko, die vanbinnen het strafschopgebied binnenschoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hans Kraay junior vroeg De Jong zaterdag al naar de assist. "Bewust", reageerde De Jong gedecideerd. "Ik wist dat Baka daar liep ook. Ik wist dat hij in kwam lopen, dus ik denk: ik leg hem voor hem neer."

Ook Hans Kraay junior twijfelde al openlijk aan het antwoord van De Jong. "Bewust!?", vroeg Kraay junior met verbazing in zijn stem. De Jong: "Ja, vind je van niet dan?"

Perez moet in de studio hard lachen om het fragment uit het interview. "Ik heb nu ook beelden gezien vanachter het doel. Ik denk toch dat Luuk de Jong jokt."

"Dit kan niet bewust zijn", is de overtuiging van Perez. "Zo geef je geen pass. Je ziet op het beeld ook dat hij de bal dood wil leggen op zijn voet." Het onderbeen van De Jong hangt stil bij het balcontact. "Bij een pass beweeg je je onderbeen."

"Er is wat mij betreft geen twijfel over mogelijk. Ik geloof het niet." Perez krijgt bijval van Karim El Ahmadi. "Nee, ik geloof het ook niet. Als het bewust is, dan is het wel héél mooi gedaan. Hij kijkt helemaal niet naar de situatie waar Bakayoko is", aldus El Ahmadi.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties