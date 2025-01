Luuk de Jong na nederlaag van PSV bij PEC Zwolle: 'Ik wil niet naar excuses gaan zoeken, maar...'

Luuk de Jong baalt van de nederlaag van PSV op bezoek bij PEC Zwolle. De Eindhovenaren gingen zaterdag met 3-1 onderuit, en leden zodoende de derde competitienederlaag van dit seizoen. Vorige week tegen AZ (2-2) en dinsdag in de TOTO KNVB Beker tegen Excelsior (5-4 na verlenging) ging het ook al moeizaam voor de Eindhovenaren.

Filip Krastev zette PEC zaterdag al vroeg op voorsprong in Zwolle. Johan Bakayoko maakte halverwege de eerste helft gelijk, en enkele minuten later miste Luuk de Jong een strafschop. Door goals Krastev en Dylan Vente boekte PEC daarna de overwinning: 3-1.

“Het was vandaag, zoals de laatste tijd, niet scherp genoeg”, analyseert aanvoerder De Jong na afloop bij ESPN. “Kijk, je begint en dan maken ze een geweldige goal door een fout van onszelf. Heel vaak kom je daarmee weg, maar nu straffen ze het direct af. Dan loop je achter de feiten aan.”

“En dan probeer je in de eerste helft nog te voetballen, krijg je kansen en wordt het 1-1. Dan krijg je ook een hele grote kans op 1-2, maar die penalty mis ik dan. En dan moet je doorgaan met elkaar, en dan komen we door weer een standaardsituatie, waar we de laatste tijd een beetje over gesproken hebben, met 2-1 achter. Ook dat mag niet gebeuren.”

“Dan nog is er niks aan de hand, alleen je maakt het jezelf wel moeilijker op die manier. Dan probeer je in de tweede helft nog op hun helft te spelen, maar zelf echt hele grote kansen hadden we niet. Alleen een kopbal op de lat van Pepi, volgens mij. Het was een moeilijke avond voor ons vandaag.”

Op de vraag of De Jong een verklaring heeft voor het stroperig ogende spel van PSV, antwoordt hij: “Je zag ook wel dat we probeerden te voetballen van achteruit, alleen we konden niet echt de vrije man vinden. Terwijl zij één achterop hielden heel vaak. Ik wil niet naar excuses gaan zoeken, maar het veld was ook niet top voor ons, om te voetballen. Maar ja, dat betekent dat we tweede ballen moeten gaan winnen, maar die waren ook te vaak voor hen. Dan ga je een hele moeilijke avond tegemoet, zoals nu. En dan verlies je.”

“Dit is ook voetbal. Soms zit het even tegen. En dan moet je niet helemaal gek gaan doen met elkaar. Ik geloof echt wel dat we willen, alleen het straalt er niet vanaf. We moeten daar denk ik nog harder en feller in worden. Het komt niet vanzelf, en dat moeten we onszelf heel duidelijk maken”, besluit De Jong.