Lutsharel Geertruida ontvangt bijzonder Feyenoord-cadeau: ‘Nog steeds mijn club’

Ondanks zijn vertrek naar RB Leipzig, voelt Lutsharel Geertruida zich nog steeds Feyenoorder. De 24-jarige verdediger ontving van presentatoren van Kick 't Met van Ziggo Sport het derde, groen-witte, tenue van Feyenoord en was daar zichtbaar blij mee. “Hier zat ik op te wachten, man!”

Presentatoren van Ziggo Sport zochten Geertruida op in Duitsland. Na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen Juventus konden ze hem het groen-witte Feyenoord-shirt overhandigen. Geertruida was zichtbaar blij met het cadeau.

“Hier was ik op aan het wachten, man”, reageert de verdediger. “Bro, dit is nog steeds mijn club.” Vervolgens wijst Geertruida voornamelijk naar het Banlieue-logo dat op het shirt van Feyenoord staat.

Het streetfashionmerk is ontworpen en wordt beheerd door vrienden van Geertruida, die vervolgens wordt gevraagd naar de duels met Kenan Yildiz van Juventus. “Je had hem wel in je zak, hè?”, waarop Geertruida reageert: “Zo ga ik niet voor de camera praten.”

Geertruida vertrok afgelopen zomer na twaalf jaar bij Feyenoord, dat hem voor een bedrag van achttien miljoen euro verkocht aan RB Leipzig. Daar speelt hij samen met onder meer Oranje-ploeggenoot Xavi Simons.

Geertruida kent persoonlijk een uitstekende start in Duitsland. Hij speelde tot dusver vier Bundesliga wedstrijden en kwam twee keer in actie in de Champions League. RB Leipzig staat voorlopig op de tweede plaats in de Duitse competitie.

Bovendien maakt Geertruida deze interlandperiode weer deel uit van het Nederlands elftal. Oranje treedt op 11 oktober aan tegen Hongarije in de Puskás Arena in Boedapest. Drie dagen later volgt opnieuw een uitwedstrijd: op 14 oktober is Duitsland de tegenstander van Nederland in de Allianz Arena in München.