Luton Town brengt sterk statement naar buiten nadat Adebayo racistisch wordt bejegend: 'Alsof je de ballen hebt om het in zijn gezicht te zeggen'

Luton Town heeft donderdagavond een sterk statement naar buiten gebracht nadat Elijah Adebayo racistisch is bejegend op Instagram. De club uit de Championship wordt op social media bedolven onder de complimenten.

Adebayo (26) werd vorig jaar online ook al racistisch bejegend, schrijft Luton. “Een jaar later is het opnieuw gebeurd. Woensdagavond heeft een account in het Verenigd Koninkrijk een racistisch bericht naar Elijah gestuurd op Instagram.”

De Engelse aanvaller bracht zijn club na het thuisduel met Sunderland (1-2) van woensdagavond, waarin hij scoorde, op de hoogte van het bericht dat hij had ontvangen. “We hebben het incident gerapporteerd bij de politie en Meta (het bedrijf achter Instagram, red.). Het wordt nu onderzocht.”

Luton, dat logischerwijs dubbel en dwars achter Adebayo staat, richt zich vervolgens tot het individu dat het bericht naar de Engelsman stuurde. “Aan de persoon die laf een bericht naar Elijah stuurde: we weten wie je bent en jij weet wie jij bent. Je bent geen anoniem account, iets waar we helaas de afgelopen jaren aan gewend zijn geraakt.”

“Maar alsof je de ballen hebt om naar Kenilworth Road (het stadion, red.) te komen en het in zijn gezicht te zeggen. We dagen je uit. Als je dat doet sta je oog in oog met iedereen van Luton Town, zij aan zij met Elijah.”

Luton schrijft dat de club de initiatieven tegen racisme blijft supporten. “Totdat de boodschap de onwetende minderheid heeft bereikt. Maar de vraag blijft: hoelang moeten onze spelers, onze helden – medemensen – het doelwit zijn vanwege hun huidskleur? Er is geen plek voor racisme.”