Lukas Podolski komt met ‘genadeloze bespotting’ van Memphis Depay

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lukas Podolski, die Memphis Depay bespot op social media.

Ook in Polen, dat zondag de eerste EK-wedstrijd van Nederland verloor (2-1), is de zweetband van Memphis opgevallen. Podolski, de oud-spits van Duitsland die in Polen is geboren en nog altijd actief is als profvoetballer, maakt op Instagram een vergelijking tussen Memphis en de inbreker uit de bekende kerstfilm Home Alone, Harry Lime.

De post van de 39-jarige Podolski, die in Polen speelt voor Górnik Zabrze, gaat snel rond. Meczyki, een groot sportmedium in Polen, spreekt zelfs van een 'genadeloze bespotting' van Memphis.

