Lukaku krijgt keiharde kritiek te verduren: ‘Gebrek aan respect en opvoeding’

Woensdag, 1 november 2023 om 20:16 • Jonathan van Haaster

Piero Ausilio heeft hard uitgehaald naar Romelu Lukaku. De technisch directeur van Internazionale had de spits, die vorig seizoen op huurbasis voor de club speelde, graag langer willen binden. Lukaku hield de boot echter af en werd uiteindelijk door Chelsea verhuurd aan AS Roma.

In gesprek met Radio TV Serie A blikt Ausilio nog eens terug op de transfersaga rondom de Belg. “Lukaku maakt deel uit van het verleden”, begint de bestuurder nog positief. “We hebben samen een prachtige titel gewonnen en prachtige dingen meegemaakt door de jaren heen en hij heeft ons een aanzienlijke meerwaarde opgeleverd.”

Lukaku kende vorig seizoen een wisselvallige jaargang. De fysiek sterke spits sukkelde lang met blessureleed, wat zijn spel niet ten goede kwam. Ook werd hij door onder meer Inter-voorzitter Giuseppe ‘Beppe’ Marotta beschuldigd van het hebben van overgewicht. Uiteindelijk kwam Lukaku met name in de tweede seizoenshelft los. De Rode Duivel kwam tot veertien treffers, waarvan drie in de Champions League. Daarin reikte Inter tot de finale, waarin Lukaku ondanks enkele goede kansen naliet te scoren.

Inter wilde Lukaku graag inlijven, maar daar kwam het uiteindelijk niet van. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt afgelopen zomer opteerde Lukaku voor een huurperiode bij Roma, waar hij een van de onbetwiste sterkhouders is. Ausilio verwijt Lukaku een gebrek aan respect. “Ik praat er liever niet over, maar ik zeg alleen dat er altijd opvoeding en respect moet zijn.”

“En er was een gebrek aan opvoeding en respect langs zijn kant.”, vervolgt Ausilio. “Soms gaan transfers niet door en als er respect is, is dat geen probleem. Maar als een speler de telefoon niet opneemt als we hem bellen, dan weet je meteen dat het tijd is om verder te gaan.”

“Lukaku’s hoofdstuk bij ons is afgesloten sinds 8 juli, ik herinner me die datum nog perfect. Het telefoontje met hem was kort en resoluut na verschillende pogingen om hem eerder te bellen. Ik heb Romelu verteld wat ik dacht.” Met de komst van Marcus Thuram, Alexis Sánchez en Marko Arnautovic wisten i Nerazzurri zich toch nog aardig te versterken voor de spitspositie. Versterking voorin was ook nodig, daar ook Edin Dzeko de club verliet.

Politie

Afgelopen zondag ging Roma op bezoek bij Inter. Vooraf was de Curva Nord Milano, de fanatieke aanhang van de club, van plan om 30.000 fluitjes uit te delen. De bedoeling van de Milanese aanhang was om met zoveel mogelijk mensen de Belg uit te fluiten. De Italiaanse politie besloot daarop om de fluitjes te verbieden. Volgens Italiaanse media kwam dat besluit tot stand nadat Roma een klacht had ingediend over de actie.

Dat weerhield de Inter-fans er niet van om de Belg op natuurlijke wijze uit te fluiten. Lukaku en Roma kregen bovendien een domper te verwerken door een treffer van Thuram tien minuten voor tijd. Het bleek tevens de enige treffer van de wedstrijd te zijn. Op persoonlijk vlak kent Lukaku wel een goed seizoen bij Roma. In elf duels was hij goed voor acht treffers.