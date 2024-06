Luka Jovic bezorgt Servië diep, diep in blessuretijd cruciaal punt op het EK

Slovenië en Servië hebben elkaar donderdag in evenwicht gehouden op het EK in Duitsland. Lang zag het ernaar uit dat de Slovenen met een zege aan de haal zouden gaan, maar diep in blessuretijd kwamen de Serviërs toch nog op gelijke hoogte: 1-1.

De Slovenen traden aan met dezelfde elf namen die met 1-1 gelijkspeelden tegen Denemarken, terwijl er bij Servië twee wissels werden doorgevoerd ten opzichte van het verloreren duel met Engeland (0-1).

Dusan Tadic begon tegen Engeland op de bank, maar kreeg ten koste van Nemanja Gudelj een basisplek tegen Slovenië. Verder moest Sergej Milinkovic-Savic plaatsmaken voor Ivan Ilic.

In de openingsfase werden aan weerszijden enkele goede kansen gecreëerd. Zo schoot Jan Mlakar recht op de Servische doelman Predrag Rajkovic af en aan de andere kant ontbrak het Dusan Vlahovic aan scherpte in de afronding.

Hoewel Servië dreigend aan de tweede helft begon en doelman Jan Oblak handelend moest optreden, sloeg Slovenië in de 69ste speelminuut toe. Zan Karnicnik kwam er vanaf de rechtsbackpositie razendsnel uit op de counter. De verdediger overbrugde tientallen meters voordat hij de bal afgaf aan Timi Elsnik.

De middenvelder van Slovenië hield even in om zijn opties te bekijken en gaf daarna voor op Karnicnik, die een loopactie richting de tweede paal had ingezet. De Sloveen hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen om zijn land op voorsprong te zetten: 1-0.

Lang zag het ernaar uit dat Servië tegen een pijnlijke nederlaag zou aanlopen, maar in de zesde minuut van de extra speeltijd kwam de ploeg toch nog op gelijke hoogte. Uit een corner vanaf rechts kopte Luka Jovic plotseling nog raak: 1-1.

