Luis Suárez richt zich met Nederlandse tweet tot Ajax-spits Julian Rijkhoff

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Luis Suárez, die in het Nederlands reageert op een tweet van Ajax.

Ajax deelde vrijdagavond via X een voorproefje van het programma Inside Ajax, dat wekelijks te zien is op Ziggo Sport. In de uitzending van deze week onthulde Julian Rijkhoff welke speler hij altijd was op het pleintje: Luis Suárez.

Mooi ???? BEDANKT ???? — Luis Suárez (@LuisSuarez9) May 3, 2024

“Ik droeg nummer 16, vroeger was ik altijd Suárez”, herinnert Rijkhoff zich. “Hij sprak me gewoon het meeste aan. Nummer 16, aanvoerder. Het was gewoon altijd Suárez, ik weet niet waarom.” De Uruguayaan, die tegenwoordig onder contract staat bij Inter Miami, heeft de beelden blijkbaar ook gezien. Onder de video van Ajax reageert hij in het Nederlands. “Mooi”, schrijft Suárez met emoticons van hartjesogen erbij. “Bedankt”, sluit de goaltjesdief zijn tweet af.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties