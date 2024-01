Luis Sinisterra schittert voor AFC Bournemouth op fraaie FA Cup-avond

AFC Bournemouth is er donderdagavond in geslaagd de achtste finale van de FA Cup te halen. The Cherries waren in eigen huis veel te sterk voor Swansea City: 5-0. Voormalig Feyenoorder Luis Sinisterra tekende al binnen een kwartier voor de 3-0 voorsprong en leverde ook de assist bij de 5-0, die nog voor rust viel.

Bijzonderheden:

De eerste treffer van de avond viel in de zeven minuut. Lloyd Kelly schoot bij de tweede paal binnen uit een vrije trap van David Brooks: 1-0. De Welshman was ook de aangever bij het tweede doelpunt, van Alex Scott. De twintigjarige Engelsman schoot rond de penaltystip hard raak na prima voorbereidend werk van Brooks.

Bournemouth, waar Justin Kluivert overigens bankzitter was, liet niets heel van Swansea en kwam na nog geen kwartier op 3-0. Kinderlijk balverlies bij Swansea leidde een reuzenkans op de counter in. Sinisterra sneed vanaf links naar binnen en vond de verre hoek met een geplaatst schot.

Tien minuten voor rust maakte Brooks er 4-0 van, door na een vlotte counter de bal in de verre hoek te deponeren. Dominic Solanke, ex-Vitesse, maakte er op slag van rust 5-0 van. De Engelsman tikte op aangeven van Sinisterra bij de tweede paal binnen. De ruststand bleek ook direct de eindstand te zijn.

