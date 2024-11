Luijckx ergert zich aan 'thuisfluiter' bij Feyenoord: 'Hij meet met twee maten, het is belachelijk!'

Kees Luijckx vond arbiter Jannick van der Laan een beetje een 'thuisfluiter' tijdens het thuisduel van Feyenoord met Fortuna Sittard van zaterdag. De analist had graag gezien dat de scheidsrechter geel had gegeven aan Igor Paixão na een overtreding op Josip Mitrovic kort voor het rustsignaal. Van der Laan hield de kaarten echter op zak, tot frustratie van Luijckx.

Paixão stak ter hoogte van de middenlijn zijn been uit en vloerde Mitrovic daarmee. De rechtsback van Fortuna raakte hierdoor geblesseerd en moest later worden vervangen door trainer Danny Buijs. Desondanks bleef de Braziliaanse vleugelaanvaller van Feyenoord gevrijwaard van een gele prent.

''Het is echt belachelijk! Het is echt belachelijk dat daar geen gele kaart voor wordt gegeven.'', foetert Luijckx na afloop van het duel in De Kuip in De Eretribune. ''Ik krijg daar toch een beetje een thuisfluitgevoel door.''

Presentator Jan Joost van Gangelen werpt direct op dat het voor Van der Laan de eerste wedstrijd in De Kuip was als scheidsrechter, en dat hij daardoor wellicht naliet om Paixão geel te geven voor de overtreding op bewaker Mitrovic.

Luijckx heeft daar echter geen boodschap aan. ''Hij staat er ook nog eens heel dicht op. Het is geen rode kaart hoor, maar het is een hele rare overtreding.''

De analist van ESPN stipt vervolgens aan dat Fortuna-verdediger wél een gele kaart kreeg nadat hij aan het shirt trok van Feyenoorder Calvin Stengs.

''Dit is ook geel hoor, maar dit is veel minder'', nuanceert Luijckx. ''En hij wordt wél gestraft. Er wordt dus met twee maten gemeten. Ik snap gewoon niet dat daar niet tegen wordt opgetreden. Het is frusterend als je een wat kleinere club bent, zoals Fortuna.''