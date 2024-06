Lovende Spaanse media zien onverwachte uitblinker: ‘Van welke planeet kom jij?’

De Spaanse media zijn lovend over het optreden van de nationale ploeg tegen Italië. Spanje scoorde weliswaar maar één keer tegen de Italianen in het gewonnen EK-kwalificatieduel (1-0), maar de wijze waarop is volgens de kranten zeer indrukwekkend.

De Spanjaarden, waar met name Lamine Yamal en Nico Williams voor constante dreiging zorgden, wonnen uiteindelijk dankzij een eigen doelpunt van Riccardo Calafiori. Spanje is dankzij de zege zeker van de achtste finales, terwijl Italië een zenuwslopende pot tegen de Kroaten wacht.

Niet alleen de aanvallers vielen op, want ook Marc Cucurella speelde een waanzinnige wedstrijd volgens de Spanjaarden. “Niemand rekende op hem, maar hij is op weg om de revelatie te worden”, zo richt Marca zich in de kop van een van de artikelen op de linksback. “Cucurella, van welke planeet kom jij?”

“De individuele prestatie van de linksback is tot nu toe de meest complete speler die we tot nu toe hebben gezien op het EK. Alles lukt bij hem: niet te stoppen in de aanval en hij vormt een muur in de verdediging. De perfecte mix van Marcelo en Mendy.”

“In een Armani-pak naar de achtste finale”, zo luidt de kop boven het wedstrijdverslag. “Een sensationele wedstrijd van de Spaanse selectie, die persoonlijkheid en autoriteit uitstraalde.”

“Spanje is pure kunst”, zo kopt de Madrileense sportkrant AS. “Alsof we twaalf jaar terug in de tijd gingen. “Reizend van Gelsenkirchen naar Kiev, van dit EK naar 2012, van Jordi Alba, David Silva of Iniesta naar Cucurella, Lamine Yamal of Nico Williams”, doelt de krant op de EK-winst met het succeselftal.

Ook Mundo Deportivo licht Cucurella uit als absolute ster tegen Italië. “Er zijn mensen die niet begrijpen dat hij de voorkeur krijgt boven Grimaldo, maar Cucurella liet zijn voeten spreken. Zowel verdedigend als aanvallend was hij zeer goed.”

De Spaanse bondscoach, Luis de la Fuente, is eveneens diep onder de indruk van zijn ploeg. “Op dit moment is er geen enkel land beter dan wij”, zei hij na afloop van de wedstrijd.

