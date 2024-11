Louis van Gaal roemt Francesco Farioli bij benoeming tot erelid van Ajax: 'Ik denk dat...'

Louis van Gaal is zondag benoemd tot erelid van Ajax. De voormalig succescoach van de Amsterdammers kreeg dit te horen in aanloop naar de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tussen de Ajax Legends en Real Madrid Legends.

Van Gaal werd kort voor de aftrap van het vriendschappelijke duel in het zonnetje gezet door Danny Blind, met wie hij onder meer de Champions League, de wereldbeker en diverse landstitels veroverde in de gloriedagen van Ajax in de jaren negentig.

''We staan hier om jou te eren, maar ook om je te bedanken voor je loyaliteit om ook nu weer je diensten aan Ajax aan te reiken. Daarom willen we je erelid van Ajax maken'', aldus Blind.

Wat volgt is applaus en gejuich van de tribunes, waarna Van Gaal het woord neemt. ''Ik ben zeer verrast. Waar ik ook verrast door was, was de steun van de Ajax-fans aan het huidige Ajax. Jullie zijn geweldig.''

''In mijn tijd, toen ik net trainer werd, werd ik over het algemeen uitgefloten. Maar nu is er een andere tendens. En ik denk dat Farioli Ajax op een hoger niveau zal brengen'', heeft Van Gaal vertrouwen in de huidige coach van de Amsterdamse club.

''Ik wens jullie heel veel succes'', geeft Van Gaal tot slot mee aan de toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA, kort voordat de Ajax Legends het opnemen tegen de Real Madrid Legends.

Van Gaal toont daarna zijn onderscheiding als erelid aan de aanwezige journalisten, terwijl de fans van Ajax de naam van Farioli scanderen.