Louis van Gaal lovend: ‘Als jij een Nederlander was, ging je mee naar het WK'

Vangelis Pavlidis is enorm trots op de complimenten die hij vorig jaar kreeg van Louis van Gaal. In een interview met het Algemeen Dagblad wordt duidelijk dat de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal al langere tijd diep onder de indruk van de aanvalsleider van AZ is.

Van Gaal bracht in maart vorig jaar een bezoek aan het trainingscomplex van AZ in Wijdewormer. De Alkmaarders hadden zich op dat moment net geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League.

De inmiddels 72-jarige trainer richtte zich bij zijn bezoek in het bijzonder tot Pavlidis. “Waar is de spits?!’’, zei Van Gaal, waarna hij tegenover de Griek liet weten wat hem zo’n goede voetballer maakt. “Als jij een Nederlander was, had ik jou meegenomen naar het WK in Qatar. Dat weet ik wel zeker! Jij bent een echte Louis van Gaal-spits!”

Pavlidis geeft tegenover het AD aan dat hij de complimenten van Van Gaal tussen al zijn ploeggenoten ‘verbaasd en enigszins nederig’ onderging “Maar binnen glom ik van trots’’, geeft Pavlidis een klein jaar later aan.

“Gelukkig kon Panta (ploeggenoot Pantelis Hatzidiakos, red.) de rest voor mij vertalen, want het Nederlands van Van Gaal ging veel te snel. Daarna heb ik die mooie woorden aan mijn familie verteld. Het is toch niet niks als een grote trainer als Louis van Gaal dat over je zegt.”

Pavlidis is bezig aan een ijzersterk Eredivisie-seizoen. In 22 competitieduels wist hij het net al 21 keer te vinden. Daarmee is hij topscorer van Nederland. Luuk de Jong en Santiago Gimenez zijn beiden met 19 treffers echter geduchte concurrenten.

De 25-jarige Griek hoopt komend seizoen een mooie transfer naar een grote Europese competitie te maken en weet dat veel eerdere Eredivisie-topscorers dit ook deden. “Douvikas ging naar Celta, Haller naar Dortmund, Luuk de Jong naar Sevilla en Barcelona. Jahanbakhsh naar Brighton”, somt Pavlidis op.

