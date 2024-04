Lot van Ã©Ã©n speler bij FC Barcelona is verbonden aan dat van Xavi

Lot van één speler bij FC Barcelona is verbonden aan dat van Xavi

De toekomst van Sergi Roberto is nog altijd ongewis. De rechtsback annex middenvelder van FC Barcelona beschikt over een aflopend contract en zijn werkgever heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele nieuwe verbintenis. Volgens Fabrizio Romano hangt Roberto's toekomst af van wat Xavi gaat doen. Over laatstgenoemde wordt de laatste weken geschreven dat hij misschien tóch langer aanblijft als trainer van Barça. De transfermarktexpert weet daarnaast te melden dan Marcos Alonso sowieso na dit seizoen vertrekt.

"Ik heb begrepen dat Marcos Alonso Barcelona transfervrij verlaat aan het einde van het huidige seizoen", schrijft Romano op X. "Er is veel respect tussen de club en de speler, maar hij vertrekt in juni. Die beslissing is genomen."

De Italiaanse journalist heeft ook informatie over de toekomst van Roberto. "Hij kan ook transfervrij vertrekken, maar die beslissing is ook afhankelijk van de toekomstplannen van Xavi."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Spaanse hoofdcoach maakte in januari nog bekend te gaan vertrekken bij Barcelona. "Er is geen weg terug. Het is tijd voor verandering. Als Culé denk ik dat het tijd is om te vertrekken", zei hij daar destijds over.

De laatste weken gaan er in Spaanse media echter geruchten rond dat een langer verblijf van Xavi toch tot de mogelijkheden behoort. De club zou niet van hem af willen en aangezien de oud-middenvelder een contract tot medio 2025 heeft, is aanblijven niet volledig onrealistisch.

Roberto heeft mogelijk zijn lot aan dat van Xavi verbonden. Laatstgenoemde is fan van de speler en sprak eerder al uit dat hij hoopt dat Roberto een contractverlenging krijgt. Indien Barcelona wél met een nieuwe trainer in zee gaat, lijkt het aannemelijker dat Roberto vertrekt.

Iemand die sowieso na dit seizoen de deuren van het Spotify Camp Nou definitief achter zich dicht trekt, is Alonso. De linkspoot kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van Chelsea en bleek een functionele speler, maar dit seizoen komt hij - mede door blessureleed - amper aan spelen toe.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties