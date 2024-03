Loodzware maanden bij Ajax: ‘Via vrienden hoorde ik dat ik het niveau niet had’

Sivert Mannsverk wil na een dramatisch debuut zijn tweede kans bij Ajax grijpen. De 21-jarige Noor werd begin dit seizoen al na een helft gewisseld tegen FC Twente (3-1 verlies) en liep vervolgens een serieuze voetblessure op. Afgelopen zondag maakte Mannsverk wel een uitstekende indruk tijdens een 2-0 zege op FC Utrecht.

Na slechts een paar trainingen werd Mannsverk begin dit seizoen door toenmalig trainer Maurice Steijn tegen Twente voor de leeuwen gegooid. “Ik was natuurlijk zwaar ontevreden met mijn eigen wedstrijd, maar als team waren we gewoon zwak”, blikt Mannsverk tegenover het Algemeen Dagblad terug op zijn debuut.

De kritiek die hij toen van de buitenwacht kreeg deed de controlerende middenvelder naar eigen zeggen veel pijn. “Ik wilde juist laten zien waar ik toe in staat was. Dan hoorde ik, via vrienden die nieuwsgierig waren naar de reacties, 'dat ik het niveau niet had'. Dat heb ik ook mee moeten dragen tijdens mijn lange revalidatie. Het was een van de zwaarste momenten uit mijn carrière.”

Door een slepende voetblessure was Mannsverk uiteindelijk maanden uit de roulatie. Na zijn debuut tegen Twente om snel te vergeten, begon hij steeds meer te malen en te piekeren. “Ik ben een consequentie-denker. En ja, dan spoken ook twijfels door je hoofd of je nog wel slaagt bij Ajax. Maar toen besloot ik: 45 minuten gaan niet mijn carrière bij Ajax bepalen.”

De jeugdinternational van Noorwegen wil nog altijd slagen bij Ajax en is blij dat hij tegen Utrecht ‘eindelijk iets van zijn potentie kon laten zien'. Mannsverk probeert echter de verwachtingen te temperen.

“Begrijp me niet verkeerd, maar dit waren pas 75 minuten. De kans bestaat dat ik op basis daarvan al gehyped word, zoals dat recent andere jongens overkwam. Een paar wedstrijden later spelen ze niet meer. Zo snel kan het gaan.”

Ajax lijkt donderdagavond in het Conference League-duel met Aston Villa opnieuw in een 5-3-2-formatie aan te treden. Tijdens de trainingen voorafgaand aan deze wedstrijd sprak Mannsverk zijn ploeggenoten op het middenveld, Jordan Henderson en Kenneth Taylor, moed in. “Jaag af, val aan en kijk niet achterom. I've got your back, ik regel dat. Ik zeg het continu tegen ze. Als we elkaar in het veld vertrouwen, voelt iedereen zich vrij en halen we het beste uit elkaar. Ik ben hier niet om zelf te schitteren, ik ben hier om samen succesvol te zijn."

