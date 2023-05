Loftus-Cheek lijkt Chelsea na negen jaar te gaan verruilen voor buitenland

Dinsdag, 30 mei 2023 om 18:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:24

Ruben Loftus-Cheek is dicht bij een overgang naar AC Milan, zo meldt Fabrizio Romano. De 27-jarige middenvelder van Chelsea is bijna persoonlijk akkoord met i Rossoneri en hoopt zich in Milaan te verenigen met zijn voormalig ploeggenoten Fikayo Tomori en Olivier Giroud. Milan moet nog tot een overeenkomst komen met Chelsea over de transfersom, maar lijkt dat met vertrouwen tegemoet te zien.

Milan bestempelde Loftus-Cheek twee weken geleden tot belangrijkste doelwit om de eerste zomeraanwinst te worden. De Italianen zijn niet geïnteresseerd in een huurdeal en gaan voor een definitieve transfer. Loftus-Cheek ligt op Stamford Bridge nog één jaar vast, met daarbij een cluboptie voor nog een jaar. Chelsea beschikt deze zomer dus over een goede onderhandelingspositie.

Loftus-Cheek is een kind van Chelsea. De 1,91 meter lange middenvelder doorliep de volledige jeugdopleiding en debuteerde in 2014 in het eerste elftal. Loftus-Cheek had vele jaren nodig om zich door te ontwikkelen tot een vaste waarde voor the Blues. De tienvoudig Engels international werd in het seizoen 2017/18 verhuurd aan Crystal Palace en in het seizoen 2020/21 aan Fulham.

Ondanks de ongekende koopwoede die Chelsea dit seizoen etaleerde bleef Loftus-Cheek een gerespecteerde kracht op het middenveld. Hij kwam tot 33 officiële wedstrijden, waarin hij niet scoorde en twee assists voor zijn rekening nam. Zijn totaal bij Chelsea staat op 155 officiële duels, waarin hij 13 goals maakte en 18 assists afleverde.