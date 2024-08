Livramento (ex-MVV) is tijdens Serie A-debuut kwelgeest voor Napoli; Ook Dallinga en Ekkelenkamp maken eerste minuten

Dailon Rocha Livramento heeft een droomdebuut beleefd in de Serie A. De deze zomer van MVV Maastricht overgekomen aanvaller maakte namens Hellas Verona het eerste doelpunt tegen Napoli, dat uiteindelijk met liefst 3-0 verloor. Ondertussen leverde het duel tussen Bologna en Udinese geen winnaar op: 1-1.

Hellas Verona - Napoli 3-0

Livramento kreeg, in tegenstelling tot Abdou Harroui, Tomas Suslov en Elayis Tavsan, een basisplaats van trainer Paolo Zanetti en beschaamde het vertrouwen allerminst. Napoli kreeg via Stanislav Lobotka en Kvicha Kvaratskhelia voor rust kansen, maar wist die niet te benutten.

Napoli kreeg na rust het deksel op de neus. Darko Lazovic gaf handig mee aan Livramento, die er met een snelle voetbeweging voor zorgde dat de bal in de verre hoek verdween: 1-0. Het werd vrij snel 2-0 voor Hellas.

Daniel Mosquera werd de diepte ingestuurd en rondde met binnenkant voet af in de verre hoek: 2-0. Diep in blessuretijd maakte Mosquera zelfs zijn tweede van de avond. Dat had hij grotendeels te danken aan Harroui. De ex-Spartaan speelde Mathías Olivera door zijn benen en zag zijn inzet tot doelpunt gepromoveerd worden door Mosquera: 3-0.

Bologna - Udinese 1-1

Bologna, waar Sam Beukema in de basis stond, leed net als Napoli direct puntenverlies. Bologna kwam een klein kwartier na rust nog wel op voorsprong via Riccardo Orsolini, die een strafschop benutte. Tien minuten later maakte Udinese gelijk. Florian Thauvin miste een strafschop, maar uit de daaropvolgende hoekschop kopte Lautaro Giannetti raak: 1-1.

Zowel Thijs Dallinga (Bologna) als Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) maakte zijn Serie A-debuut. Eerstgenoemde viel in minuut 84 in, terwijl Ekkelenkamp een kwartier voor het einde inviel. Alexis Sánchez was nog niet van de partij bij Udinese.