Liverpool verslikt zich in dapper Nottingham Forest en verliest voor het eerst onder Arne Slot in Premier League

Liverpool heeft voor het eerst onder manager Arne Slot een nederlaag geleden in de Premier League. The Reds verloren zaterdag op het eigen Anfield verrassend met 0-1 van Nottingham Forest. Het was tevens de eerste keer dat Liverpool onder Slot een doelpunt incasseerde in competitieverband.

Slot had basisplaatsen in petto voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, dinsdag uitblinker bij het Nederlands elftal in het Nations League-duel met Duitsland (2-2). Cody Gakpo begon weer op de bank. De sterk aan het seizoen begonnen Mohamed Salah moest voor het gevaar zorgen voorin bij Liverpool.

Liverpool had het leeuwendeel van het balbezit in de beginfase en leek na 17 minuten op 1-0 te komen. Luis Díaz ging achter een pass van Gravenberch aan en waagde een poging. De Colombiaanse aanvaller had pech dat de paal in de weg stond. Geen voorsprong dus voor Liverpool.

Aan de andere kant verprutste Morgan Gibbs-White een levensgrote kans. De aanvallende middenvelder deed dat in buitenspelpositie, dus een eventuele goal had sowieso niet geteld. Matz Sels had in de slotfase van de eerste helft nog alle moeite met een kopbal van Díaz, maar Forest bereikte het rustsignaal zonder tegengoals.

Forest kroop na rust wat meer uit zijn schulp en had via Chris Wood op 0-1 kunnen en misschien wel moeten komen. Allison Becker bracht echter redding op de inzet van dichtbij van de spits, na een vlotte counter van de bezoekers. Ondertussen zocht Liverpool naar manieren om de hechte defensie van Forest uit te kunnen spelen.

Slot was duidelijk niet tevreden en gooide na een uur spelen onder meer Gakpo en Darwin Núñez voor de leeuwen. Forest toonde lef en na een snelle counter schoot Anthony Elanga hoog over. Aan de andere kant haalde Ola Aina een kopbal van de lijn, op het moment dat Sels al was verslagen.

De tijd tikte weg voor Liverpool en het werd nog moeilijker voor de brigade van Slot toen Callum Hudson-Odoi van links naar binnen trok in de 71ste minuut en de bal in de verre hoek knalde: 0-1. Het uitvak op Anfield ontplofte, terwijl de fans van Liverpool nauwelijks konden geloven wat er was gebeurd.

Liverpool probeerde het nog wel in de slotfase, maar Forest bleef opvallend makkelijk op de been na de verrassende 0-1 en had via Elanga zelfs op 0-2 kunnen komen. Becker hield zijn ploeg echter op de been. Een flinke domper dus voor Slot en consorten in aanloop naar de uitwedstrijd tegen AC Milan in de Champions League van dinsdag.