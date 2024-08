Liverpool strikt Giorgi Mamardashvili en heeft ook tweede aanwinst bijna binnen

Liverpool heeft zich versterkt met Giorgi Mamardashvili, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. The Reds betalen volgens Fabrizio Romano 30 miljoen euro vast aan Valencia, dat dit seizoen nog op huurbasis over hem kan beschikken. Het bedrag kan vijf miljoen euro hoger uitvallen, als er aan bepaalde bonusvoorwaarden wordt voldaan.

Mamardashvili maakt al jaren furore bij Valencia, de club waar hij nog tot medio 2025 vastlag. De Georgiër speelt sinds de zomer van 2021 voor Valencia, dat hem na een jaar op huurbasis definitief overnam van Dinamo Tbilisi.

Mamardashvili was op het afgelopen EK een van de sterren aan Georgische zijde. Zo was hij tijdens de cruciale zege in de groepsfase tegen Portugal (2-0) onpasseerbaar en loodste hij zijn land naar een historische achtste finale. Daarin moest hij viermaal vissen tegen de latere Europees kampioen Spanje (4-1).

Liverpool denkt met het aantrekken van Mamardashvili aan de toekomst. Op Anfield is Alisson Becker de nummer één, terwijl tweede doelman Caoimhín Kelleher zich afgelopen seizoen heeft laten zien bij afwezigheid van de Braziliaan. De verwachting is dat minimaal één van de twee doelmannen komend seizoen niet meer voor Liverpool speelt.

Naast Mamardashvili is Liverpool ook bezig met een directe versterking. Federico Chiesa, die bij Juventus niet in de plannen van trainer Thiago Motta voorkomt, moet trainer Arne Slot dit seizoen meer variatie in zijn selectie bieden.

Chiesa, die eerder ook interesse van AS Roma en FC Barcelona genoot, heeft maandag gesprekken gevoerd met Liverpool. De Italiaan is dolenthousiast en wil de stap naar de top van de Premier League graag maken.

Liverpool is vol vertrouwen dat het een deal kan sluiten met zowel Juventus als Chiesa. Liverpool is momenteel de enige club die Juventus direct heeft benaderd voor een transfer en de komst van de Italiaans international lijkt een kwestie van tijd te zijn.