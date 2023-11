Liverpool-speler viel in slaap bij wedstrijdbespreking voor topper tegen City

Zondag, 26 november 2023 om 17:36 • Jan Hoeksema

Alexis Mac Allister heeft het moeilijk met het drukke voetbalschema, zo vertelt de middenvelder tegenover het clubkanaal van Liverpool. De Argentijn speelde dinsdag met zijn land een interland in en tegen Brazilië en moest enkele dagen later al weer aantreden tegen Manchester City (1-1) in de Premier League. De jet lag die Mac Allister kreeg door de reis terug van Zuid-Amerika zorgde ervoor dat hij niet wakker kon blijven tijdens een wedstrijdbespreking.

"Om eerlijk te zijn is het heel moeilijk om zo te spelen", vertelt Mac Allister tegenover LFC TV. "Gisteren hadden we de wedstrijdbespreking over Man City en hoe we wilden spelen. Ik kon mijn ogen niet openhouden."

"Het is erg zwaar", vervolgt de 24-jarige controleur. "Jet lag, lange reis. Maar het is wat het is." De middenvelder speelde zaterdagmiddag 85 minuten in de kraker tegen City, alvorens hij gewisseld werd voor de Japanner Wataru Endo.

De eindstand stond op dat punt al op het scorebord. Op aangeven van Nathan Aké had Erling Haaland in de eerste helft de 1-0 gemaakt. Voor de Noor betekende het zijn 50ste doelpunt in 48 Premier League-wedstrijden.

Dit doelpunt werd tien minuten voor tijd te niet gedaan door Trent Alexander-Arnold. Via Ryan Gravenberch en Mohamed Salah kwam de bal bij de rechtsback terecht, die niet aarzelde en de linkerhoek vond: 1-1.

Mac Allister toonde zich na afloop tevreden over het resultaat. "Het was een lastige wedstrijd voor ons, dat hadden we ook verwacht. Zij hebben een goed team en ik geloof dat het een eerlijk resultaat was. Ze hadden meer balbezit, maar daar kwamen weinig kansen uit."

Het gelijkspel betekende vooral goed nieuws voor Arsenal. The Gunners wonnen zelf van Brentford (0-1) door een goal van Kai Havertz en klommen over Liverpool en City heen op de ranglijst. Arsenal staat daardoor nu eerste in de Premier League.