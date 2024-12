Liverpool morst ondanks goal Gakpo punten op Anfield en ziet Chelsea naderen

Liverpool heeft voor de tweede Premier League-wedstrijd op rij puntenverlies geleden. Op Anfield kwam de ploeg van manager Arne Slot tegen Fulham al na een kwartier spelen met tien man te staan na een rode kaart voor Andrew Robertson, waardoor het een zwaar duel werd. Uiteindelijk sleepten the Reds, mede dankzij een doelpunt van Cody Gakpo, een 2-2 gelijkspel uit het vuur.

Slot wijzigde zijn ploeg op één positie ten opzichte van het gewonnen Champions League-duel met Girona (0-1). In de spitspositie werd Darwin Núñez vervangen door Luis Díaz. Basisplekken waren er voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Gakpo, terwijl Kenny Tete begon bij Fulham.

Het duel met Fulham begon zeer slecht voor Liverpool, dat binnen elf speelminuten al tegen een 0-1 achterstand aankeek. Andreas Pereira tikte een voorzet op maat van Antonee Robinson binnen bij de tweede paal. Het was de eerste tegentreffer op Anfield in 440 speelminuten.

De schade liep na een kwartier spelen nog veel verder op, want Andrew Robertson werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd na het neerhalen van een doorgebroken speler. Arbiter Tony Harrington ging nog naar het scherm, maar het besluit bleef staan.

Op slag van rust kon Liverpool op gelijke hoogte komen, toen Díaz rakelings over kopte. Enkele minuten na de onderbreking kopte Gakpo wél raak. De Nederlander dook bij de tweede paal met zijn hoofd richting de bal om een voorzet van Mohamed Salah binnen te werken: 1-1.

Een kwartier voor tijd leek het mis te gaan voor de ploeg van Slot, toen Fulham de 1-2 maakte. Robinson fungeerde wederom als aangever, ditmaal voor Rodrigo Muniz. Laatstgenoemde tikte via het been van Joe Gomez binnen.

Toch lukte het Liverpool in de slotfase om zich voor de tweede keer terug te knokken van een achterstand. Invaller Diogo Jota toonde perfecte balcontrole in het zestienmetergebied na een pass van Núñez en schoot vervolgens op koelbloedige wijze raak: 2-2. Diep in blessuretijd kwam de thuisploeg zelfs nog dicht bij de overwinning, maar het ontbrak the Reds aan fortuin in de afronding.