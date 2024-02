Liverpool krijgt forse concurrentie in strijd om handtekening Xabi Alonso

Bayer Leverkusen-trainer Xabi Alonso is de belangrijkste kandidaat om het stokje over te nemen bij Liverpool én Bayern München, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. Op Anfield nemen the Reds na dit seizoen afscheid van Jürgen Klopp, terwijl woensdagochtend ook bekend werd dat Thomas Tuchel over vier maanden vertrekt uit München. De 42-jarige Alonso kan straks kiezen tussen twee clubs waar hij als speler onder contract stond.

Volgens Romano is de situatie duidelijk: zowel Liverpool als Bayern München aast op de handtekening van Alonso. De Spanjaard maakt sinds oktober 2022 indruk als trainer van Bayer Leverkusen, met wie hij hard op weg lijkt naar de eindzege in de Bundesliga. Bij die Werkself ligt hij nog tot medio 2026 vast.

Bayer Leverkusen staat er na dit seizoen wel voor open om Alonso een nieuwe uitdaging te gunnen, indien de voormalig middenvelder daar zijn zinnen op zet. De Spanjaard heeft in zijn contract geen clausule staan, waardoor de Duitse koploper een behoorlijke transfersom kan vragen.

Alonso heeft een verleden bij beide Europese grootmachten. Als controleur speelde hij tussen 2004 en 2009 voor Liverpool, met wie hij in 2005 de Champions League won. Namens de Engelse topclub kwam Alonso tot 210 wedstrijden, waarin hij goed was voor 18 doelpunten en 20 assists.

Bij Bayern München stond Alonso tussen 2014 en 2017 onder contract, in de nadagen van zijn carrière. Toch kwam Alonso nog tot 117 wedstrijden namens der Rekordmeister. Daarin wist hij negen keer te scoren en twaalf assists af te leveren. Als speler won hij driemaal de Bundesliga.

Alonso begon eind 2022 aan zijn klus in Leverkusen en trok de club destijds uit een behoorlijk dalletje. Op het moment van zijn aantreden stond Bayer Leverkusen zeventiende in de competitie en stevende het af op uitschakeling in de Champions League.

Onder leiding van Alonso eindigde de ploeg op een verdienstelijke zesde plek in de Bundesliga en werd via een derde plaats in de Champions League-groepsfase de Europa League bereikt. Daarin werd Leverkusen pas in de halve finale uitgeschakeld, door AS Roma.

Door de zesde plek in de Bundesliga is de formatie van Alonso dit seizoen wederom actief in de Europa League, waarin het enorm overtuigde en alle zes groepswedstrijden wist te winnen. In maart wacht de achtste finale van het tweede Europese clubtoernooi. Ondertussen lijkt de titelstrijd in de Bundesliga al bijna beslist in het voordeel van Bayer Leverkusen.

