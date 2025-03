Liverpool komt na ingreep van Heitinga met schrik vrij tegen hekkensluiter Southampton

Liverpool is zaterdagmiddag met de schrik vrijgekomen tegen hekkensluiter Southampton. Arne Slot, die vanwege een schorsing op de tribune zat op Anfield, zag zijn ploeg voor rust op achterstand komen door een misverstand tussen Virgil van Dijk en Alisson Becker. Liverpool kwam in de tweede helft ijzersterk uit de startblokken en stond binnen acht minuten op voorsprong, dankzij doelpunten van Darwin Núñez en Mohamed Salah (penalty). In de slotfase volgde nog een rake strafschop van Salah: 1-3. Koploper Liverpool neemt (met twee duels meer gespeeld) een voorsprong van liefst zestien punten op Arsenal.

Zoals verwacht nam Liverpool het initiatief in eigen stadion, maar de Reds ondervonden grote moeite om door de verdediging van de nummer twintig van de Premier League te breken. In de zesde minuut viel de bal onverwachts goed voor Liverpool-middenvelder Curtis Jones, die echter net naast het doel schoot.

Southampton stelde weinig tegenover het aanvallende spel van Liverpool, maar verraste heel Anfield door in de tweede minuut van de blessuretijd in de eerste helft op voorsprong te komen. Virgil van Dijk wilde na een lange inworp de bal laten lopen voor zijn doelman Alisson, maar die begreep dit niet helemaal. De bal kwam daardoor uit de kluts terecht bij William Smallbone, die van dichtbij doel trof: 0-1.

Vlak voor rust had het zelfs nog slechter kunnen aflopen voor Liverpool, toen Darwin Núñez een harde overtreding beging op Kyle Walker-Peters. Scheidsrechter Lewis Smith gaf onmiddellijk geel, waarna er een minutenlange VAR-beoordeling volgde. De gele kaart bleef staan, waarmee Núñez heel goed wegkwam.

John Heitinga, die de honneurs waarnam als assistent-coach van Liverpool, voerde in de rust een drievoudige wissel door, waarna de wedstrijd binnen acht minuten volledig gekanteld werd. In de 52ste minuut kwam uitgerekend Núñez uitstekend voor zijn man, waarna de Uruguayaan een voorzet van Luis Díaz kon intikken: 1-1.

Een minuut later versierde Núñez een penalty, toen Smallbone een lichte overtreding op de spits van Liverpool maakte. Salah, die het hele seizoen in de competitie nog niet miste van elf meter, schoot de strafschop onberispelijk binnen: 2-1.

Liverpool was daarna vastberaden om de marge uit te bouwen, maar de thuisploeg werd ongelukkiger in de afronding. Een kopbal van invaller Harvey Elliot ging naast het doel van Southampton, terwijl in de 71ste minuut een kansrijke volley van Salah met zijn mindere rechter eveneens niet doelgericht was.

De beslissing viel drie minuten voor tijd alsnog, toen voormalig AZ-verdediger Yukinari Sugawara de bal in duel met Díaz met de elleboog speelde. Salah maakte van elf meter aan alle onzekerheid een eind voor Liverpool: 3-1.