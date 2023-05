Liverpool houdt laatste hoop op CL-voetbal in leven na late treffer Firmino

Zaterdag, 20 mei 2023 om 18:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:09

Liverpool heeft zaterdag ternauwernood het laatste sprankje hoop op Champions League-voetbal in leven gehouden. De ploeg van manager Jürgen Klopp leek in eigen huis tegen Aston Villa een 0-1 nederlaag te moeten slikken. Invaller Roberto Firmino bezorgde de thuisploeg vlak voor tijd echter een punt: 1-1. Door de remise blijft Liverpool vijfde, op drie punten achterstand van nummers drie en vier Newcastle United en Manchester United, die een duel minder hebben gespeeld.

Klopp zat tegen Aston Villa een schorsing uit. De Duitse manager werd door de FA bestraft voor uitspraken die hij eind vorige maand deed over scheidsrechter Paul Tierney, die hij na de spectaculaire zege op Tottenham Hotspur (4-3) ervan beschuldigde iets tegen Liverpool te hebben. Hierdoor nam zijn assistent Pepijn Lijnders tegen Villa de honneurs waar. Virgil van Dijk en Cody Gakpo konden bij de thuisploeg weer rekenen op een basisplaats. Klopp zag vanaf de tribune hoe zijn spelers dominant in balbezit waren, al lukte het niet om een gaatje in de stugge defensie van de bezoekers te vinden.

Villa loerde vooral op de counter en kreeg na twintig minuten spelen de uitgelezen mogelijkheid om op Anfield op voorsprong te komen. Ibrahima Konaté beging een overtreding op Ollie Watkins, waarna scheidsrechter John Brooks gedecideerd naar de strafschopstip wees. Watkins ging zelf achter de bal staan, maar schoot vanaf elf meter naast. Binnen het half uur was de 0-1 alsnog een feit. Liverpool slaagde er niet in om de bal uit de eigen zestien weg te krijgen. Douglas Luiz bracht de bal hoog voor bij de tweede paal, waar Jacob Ramsey binnen kon schieten.

The Reds mochten Allison Becker bedanken dat de schade voor rust niet groter was. De Braziliaanse doelman wist een doelpoging van Ramsey ditmaal wel met een sterke reflex te pareren. Aan de overzijde was het Tyrone Mings die zijn handen op slag van rust dicht mocht knijpen. De verdediger raakte Gakpo met een karatetrap op de borst. Doordat hij eerst de bal speelde, besloot de VAR Brooks uiteindelijk niet naar de zijlijn te roepen om het moment nog eens terug te bekijken. Liverpool leek vroeg in de tweede helft de stand weer in evenwicht te brengen, echter zette de scheidsrechter na tussenkomst van de VAR een streep door de treffer van Gakpo wegens buitenspel.

Met Diogo Jota binnen de lijnen drong de equipe van Klopp meer aan. Tot grote kansen leidde de aanvalsdrang alleen niet. Lijnders besloot hierop Roberto Firmino en Darwín Núñez in te brengen. Voor de Braziliaan betekende het zijn laatste wedstrijd op Anfield in het shirt van Liverpool. De thuisploeg oogde ook met de verse krachten tandeloos. Vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd was daar toch de 1-1. De onzichtbare Mohamed Salah gaf fraai met buitenkant links voor op Firmino, die van dichtbij binnentikte. Door het punt houdt Liverpool nog een sprankje hoop op de vierde plek en kwalificatie voor de Champions League.