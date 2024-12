Liverpool geeft aan hand van fabuleuze Salah en Gakpo nieuwe galavoorstelling weg

Liverpool heeft zondag ook zijn laatste wedstrijd van het kalenderjaar op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van Arne Slot denderde moeiteloos over West Ham United heen, dat al bij rust met 0-3 achterstond. Het werd uiteindelijk 0-5. De doelpunten werden gemaakt door Luis Díaz, Cody Gakpo, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold en Diogo Jota. Liverpool behoudt daarmee op plek één van de Premier League zijn grote voorsprong op de concurrentie; West Ham staat dertiende.

Slot besloot één wijziging door te voeren ten opzichte van de wedstrijd tegen Leicester City (3-1 overwinning): Luis Díaz stond in de spits op de plek van Darwin Núñez. De Nederlanders Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo stonden wederom aan de aftrap bij Liverpool.

West Ham United-manager Julen Lopetegui besloot met Vladimir Coufal een vijfde verdediger in zijn opstelling te zetten. Ex-Ajacieden Edson Álvarez en Mohammed Kudus stonden zoals gebruikelijk op het middenveld; Crysencio Summerville viel in de zestigste minuut in.

De eerste grote kans was in de zesde minuut voor West Ham. Andy Robertson, dit seizoen al vaker de schlemiel bij Liverpool, gaf de bal zomaar weg in de opbouw, waardoor de thuisploeg naar het doel van Alisson Becker kon stormen. The Reds hadden geluk dat Lucas Paquetá uitgleed en daardoor naast schoot.

Direct daarna ontstond een levensgrote kans voor Liverpool. Gakpo verstuurde een schitterende pass naar Mohamed Salah, die van dichtbij op Alphonse Aréola stuitte. De keeper van West Ham had in de 23ste minuut ook een goede reflex in huis op een schot van Díaz, maar moest na een half uur spelen dan toch capituleren. Díaz kreeg de bal na een mislukte een-twee uit de kluts gelukkig voor de voeten. Zonder aarzelen schoot de Colombiaan van dichtbij binnen: 0-1.

Zeven minuten voor rust kwam Kudus heel dicht bij de gelijkmaker. De hangende rechtsbuiten van West Ham raakte met een schot van meer dan twintig meter de binnenkant van de paal en had de pech dat de bal net niet het doel van Liverpool in rolde.

Daarna ging het snel voor Liverpool, dat de wedstrijd nog voor het rustsignaal besliste. Salah had in het strafschopgebied een fantastische individuele actie in huis, waarbij de Egyptenaar de bal in een soort pirouette tussen de benen van Konstantinos Mavropanos tikte. Na het tikje opzij van Salah kon Gakpo simpel binnenschieten: 0-2.

Knullig balverlies van Álvarez op eigen helft leverde in de 44ste minuut de 0-3 op. Aréola had het schot van Salah richting onderhoek kunnen hebben, maar de doelman kreeg niet meer dan een slappe hand achter de bal.

Direct na rust had Salah opnieuw kunnen scoren, maar ditmaal had Aréola oog in oog met de Egyptenaar een goede reflex in huis. De vierde goal viel in de 54ste minuut alsnog. Trent Alexander-Arnold zag zijn afstandsschot afketsen op tegenstander Maximilian Kilman en fortuinlijk binnenvliegen: 0-4.

De spanning was daarmee definitief uit de wedstrijd. Liverpool wist in de 85ste minuut nogmaals te scoren. Salah legde na een fraaie dribbel breed op Jota, die ineens binnenschoot in de verre hoek: 0-5.